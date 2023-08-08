قنصل السعودية يحضر مناقشة مناشة دكتوراه لأحد لطالب سعودي بالإسكندرية

لمسة انسانية

قام مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالاسكندرية بتلبية دعوة احد الطلاب السعودين للحضور مناقشة رسالة الدكتوراه للدعم له فى الغربة .

قام على الفور الهويشان قنصل المملكة العربية السعودية بالحضور مؤكدا ان المملكة دائما تدعم لأبنائها الدارسين في الخارج ، على اثر ذلك حضر مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية بتلبية دعوة الطالب محمد لافي العازمي لحضور مناقشة رسالته للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم تخصص الكيمياء العضوية عن طريق التميز العلمي من كليه العلوم بجامعة الإسكندرية وذلك بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية.

حضر المناقشة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية و الدكتور هالة مقلد مدير الإدارة العامة لشؤون الطلاب الوافدين بحامعة الإسكندرية وأسرة الطالب، في نهاية المناقشة هنأ الدكتور العازمي وتمنى له مزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الوطن ورفعته.