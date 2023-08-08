محافظ جنوب سيناء يتابع عروض "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"
حرصا منه على متابعة أعمال التطوير الجارية على أرض المحافظة تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء،عرضا للمشروعات المسجلة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمكلف بها فريق عمل متابعه المشروعات لاستكمال التسجيل كذلك.
وذلك في حضور الدكتوره ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظه واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للمشروعات الخضراء.
كما استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة لمناقشة سبل الاعداد لأجندة احداث سياحية عالمية مختلفة ،بغرض الترويج السياحي والتسويق الأمثل لمدينة شرم الشيخ،
حيث تم الاتفاق علي اقامة العديد من الفاعليات المختلفة، رياضية وفنية وثقافية علي مدار الشهور القادمة ، كما تم بحث تحديد عدد من الأماكن المتميزة بالمدينة لإقامة هذه الفعاليات ،
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