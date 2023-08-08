عرض حفل أحمد سعد في العلمين الجديدة .. اليوم على الحياة

تعرض شبكة تلفزيون الحياة مساء اليوم الثلاثاء، حفل الفنان أحمد سعد والذي أقيم منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان العلمين (العالم علمين).

وشهد حفل الفنان أحمد سعد في مدينة العلمين الجديدة إقبالًا كبيرًا، والذي قدم خلاله مجموعة من أغانيه، ومنها: «ايه اليوم الحلو ده، وصدقيني، وعليكي عيون، ووسع وسع»، وغيرها.



ومن المُقرر، أن يتم بث حفل الفنان أحمد سعد اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

طرح الفنان أحمد سعد، أغنيتة الجديدة "هلا بيك يا مدلع" على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية “هلا بيك يا مدلع” من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح ومدير التصوير،DOP مازن فتحي ومن إخراج محمد المنشاوي.

آخر الاصدارات الغنائية للفنان أحمد سعد

أغنية "ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

كلمات أغنية "ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".