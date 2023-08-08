البورصة اليابانية : ارتفاع "نيكاي" والحذر بشأن نتائج الشركات يحد من مكاسبه

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق البورصة اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بصعود الأسهم الأميركية الليلة الماضية إلا أن الحذر ساد التعاملات مع اقتراب موسم إعلان نتائج أعمال الشركات المحلي من ذروته.

البورصة اليابانية

وكانت الأسهم فى أسواق البورصة اليابانية ذات الأداء الأفضل مدفوعة بالنتائج المالية ولم تظهر مؤشرات على عوامل أخرى كبيرة تقود الأسواق، غير أن ضعف الين دعم أسهم شركات صناعة السيارات.

وأغلق المؤشر نيكاي فى أسواق البورصة اليابانية مرتفعا بما يصل الى نحو 0.38% ليصل عند مستوى 32377.29 نقطة بعد جلسة هادئة في تعاملات ما بعد الظهيرة. ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكاي، ارتفع 164 سهما وتراجع 58 بينما استقر ثلاثة دون تغير وفقا لـ"رويترز".

وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق البورصة اليابانية ارتفاعاً بما يصل نسبتة نحو 0.34 % ليصل الى مستوى نحو 2291 نقطة.

وقالت ماكي ساوادا محلل الاستراتيجيات لدى نومورا للأوراق المالية "سيكون من الصعب للغاية دفع البورصة اليابانية للارتفاع بقوة في الوقت الحالي" إذ أن موسم النتائج يبلغ ذروته يوم الخميس وستغلق السوق في عطلة يوم الجمعة.

وارتفع سهم نيسان فى أسواق البورصة اليابانية بنسبة 1.06 % وهوندا بما يصل نسبته نحو 1.2 % إذ عزز ضعف الين من قيمة الإيرادات الخارجية، وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم تويوتا 0.84%.

وشكل سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أكبر ضغط على المؤشر نيكاي إذ هبط بنحو 4.21% وهو ما خصم 53 نقطة من المؤشر.

أسهم "ماربل ديزاين" تقفز 30% في أولى تداولاتها بسوق "نمو"

أسهم "ماربل ديزاين"

قفزت أسهم "ماربل ديزاين" بنسبة 30% في أول تداول لها بالسوق الموازية "نمو" اليوم الثلاثاء، ليصل سعر السهم إلى 72.8 ريال، بحسب الاسواق لعربية.

واستقبل سوق "نمو" إدراج وبدء تداول أسهم شركة" ماربل ديزاين"، بعد طرح 600 ألف سهم، تمثل 10% من أسهمها للاكتتاب العام بسعر 56 ريالاً للسهم.

وبلغت نسبة التغطية أكثر من 700% من إجمالي الأسهم المطروحة، واستمرت فترة الطرح من يوم 23 يوليو 2023، وحتى يوم الخميس 27 يوليو 2023.