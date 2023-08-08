محافظ الشرقية يُقرر إحالة العاملين المقصرين بالصالحية الجديدة للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير المتواجدين بمقرعملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرورالمُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمدينة الصالحية الجديدة لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :

·عدم تواجد ٦ من العاملين بمقر الإدارة البيطرية بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

·عدم حضور ٢ من العاملين بمقر مركز شباب الصالحية الجديدة ( الفترة الصباحية ) التابع لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب .

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.