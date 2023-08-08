تجهيز حفل مصمم الأزياء العالمي “سينكو” في العلمين

انتهت اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة من تجهيز حفل مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو المقرر إقامته في منطقة North Square.

مهرجان العلمين الجديدة

وأكد موفد قناة إكسترا نيوز، أن مسرح عرض الأزياء شبه منتهي، وسيكون للفنان رامي عياش فقرة في عرض الأزياء، متابعا أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد حفلا غنائيا للفنان بهاء سلطان وكارول سماحة يوم الخميس الموافق 10 أغسطس، بجانب حفل الموسيقار عمر خيرت.

ودعا جميع المواطنين بالمشاركة وحضور فعاليات وأنشطة المهرجان من خلال موقع «تذكرتي»، قائلا: إقبال كبير على مدينة العلمين الجديدة، ولكن ليس هناك تكدسات وازحادم.

ولفت إلى أن سباق التراثيلون سينطلق من يوم 11 أغسطس، والذي عبارة عن رياضة تجمع بين 3 ألعاب هي: الجري وركوب الدراجات والسباحة، مؤكدا وجود مشاركة كبيرة من قبل الشباب.

وأشار إلى أن الـ«O MALL» بمدينة العلمين الجديدة يضم مقاهي ومحلات ملابس ومتاجر عالمية وكل ما يحتاجه المواطنين، موضحا أن هناك أكثر من شاطئ متواجد بساحل العلمين الجديدة، يأتي ذلك علاوة على مجانية الممشى السياحي.

جاء ذلك في تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية إكسترا نيوز.