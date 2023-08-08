برلماني: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع كل المصريين

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بقرار الافراج عن 33 شخصاً من المحبوسين معتبراً قرارات العفو الرئاسى بمثابة ترسيخ حقيقى لمبدأ المواطنة وعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص خاصة أن الدولة المصرية تتوافر لديها إرادة سياسية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن استمرار الافراج عن دفعات متتالية من المسجونين يأتى حرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على أبنائه وشعبه وعدم إلحاق الضرر بهم رغم الخطأ من جانبهم مشيراً الى أن الرئيس السيسى يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع كل المصريين معتبراً أن استمرار الإفراج عن المحبوسين فى مصر يعتبر بمثابة دليل ورد حاسم وقاطع وقوى على من يشيع بأنه لا توجد ديمقراطية ولا حرية تعبير فى مصر.

وأضاف النائب السيد شمس الدين إن الرئيس السيسى أول قائد على مستوى العالم يتعامل مع ملف حقوق الانسان بمفاهيمه الشاملة فقد جعل حقوق الانسان فى مصر تمثل فى تمتع المصريين بحقوق التعليم والصحة والسكن الكريم مشيداً بحرص الرئيس السيسى على الحديث عن مثل هذه الحقوق فى جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية التى يشارك فيها.

وتوجه النائب السيد شمس الدين بكل التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى والنائب العام المستشار حمادة الصاوى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على النجاحات الكبيرة التى حققوها فى هذا الملف تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى بشأن هذا الملف متقدماً بتهنئة قلبية للمفرج عنهم واسرهم.