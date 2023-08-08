نقل شادر خضراوت نجع حمادي إلى صحراء هوُ شمال قنا

وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، على تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادى الجديد إلى أصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط المدينة، استجابةً لمطالب أعضاء مجلس النواب، و مراعاةً للظروف الإجتماعية.

جاء ذلك بحضور حسام حموده السكرتير العام ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، و النائب خالد خلف الله ، و النائب سيد المنوفى ، عضوا مجلس النواب ، و أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، و عدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالمدينة ، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي ، مقام على مساحة 4 أفدنة ، و يضم 61 بائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل ، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما سيضم الشادر مبنى إداري ومسجد وكافتيريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم نقل جميع التجار اللذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة ، وسيتم توقيع عقود ايجارية طبقا للقانون ووفقا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة ، وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام داخل مدينة نجع حمادى ، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أن الشادر يشمل جميع المرافق اللازمة.



ويقع الشادر القديم شمال غرب مدينة نجع حمادي، ويسبب تعثرًا مروريا بالطريق المار شمالا إلى قرية بهجورة ومركز فرشوط، ومن المقرر نقله إلى جنوب غرب مدينة نجع حمادي، بصحراء قرية هوُ.



سوق للباعة الجائلين مع إيقاف التنفيذ!

ووفي سياق متصل، أعلن المحافظ، فى شهر أكتوبر من العام الماضي، إنشاء سوق حضاري نموذجي بمنطقة الترعة الضمرانية، وسط مدينة نجع حمادي، على مساحة 5 آلاف متر مربع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه، لنقل الباعة الجائلين والقضاء على العشوائيات والإشغالات بمدينة نجع حمادي وللحفاظ على المظهر الحضاري، غير أن ظاهرة التعثر المروري مازالت قائمة بشوارع المدينة بسبب الباعة الجائلين ولم يتم بعد تنفيذ مشروع السوق الحضاري.