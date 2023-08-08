تضامن النواب: الإفراج عن 33 من المسجونين تعزيز حقيقي لحقوق الإنسان ودعم الحريات

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب بقرار إخلاء سبيل 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا موجها التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية على جهودهم المبذولة والناجحة فى التنسيق من أجل العفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية أو الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا.

وقال " المير" فى بيان له، أصدره اليوم إن قرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل الحرص الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه.

ووأشارالى أن هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التى اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان وتؤكد على جدية الحوار الوطنى الشامل الذى وضع ضمن محوره السياسى ملف حقوق الإنسان والحريات وسعى مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتوجه المهندس حسن المير بالتهنئة للمفرج عنهم واسرهم مثمناً جهود الدولة فى ادماجهم بالمجتمع لضمان مسقبل أفضل لهم ولوطنهم

