مستشفيات جامعة أسيوط: بدء صرف الألبان العلاجية للأطفال

بدأت مستشفيات جامعة أسيوط، صرف الألبان العلاجية للأطفال الذين يعانون من أمراض وراثية وسوء التغذية وحساسية الألبان، ابتداءً من يوم الخميس القادم. هذا الإعلان يأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت مستشفى الأطفال الجامعي بخطوة هامة لتسهيل حجز مواعيد عيادات التغذية والعظام من خلال تفعيل الموقع الإلكتروني للحجز. وتعمل هذه الخدمة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور محمد أمير فتحى مدير مستشفى الأطفال الجامعي، والدكتورة أزهار عربي مديرة العيادات الخارجية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تخفيف الزحام والازدحام وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية. وستكون خدمة الكشف في عيادة العظام متاحة يومي الأحد والثلاثاء، بينما تتاح خدمة الكشف في عيادة التغذية يومي الأحد والثلاثاء والخميس. وسيتم صرف الألبان العلاجية يوم الخميس من الساعة 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا.

حجز مواعيد عيادات التغذية والعظام