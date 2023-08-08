النائب السيد شمس الدين يشيد بعمارة مساجد آل البيت

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بافتتاح سيادة الرئيس لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها واهتمام سيادته بمساجد آل البيت كما أشاد بجهود وزارة الأوقاف وبسرعة تحرك وتصرف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن الحريق الذى نشب فى مبنى وزارة الاوقاف القديم و تحركه العاجل والانتقال الى موقع الحدث بعد دقائق معدودة من وقوعه و احالة الموضوع برمته الى النيابتين العامة والادارية لتتخذ جميع الاجراءات بشأنه .



وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن الدكتور محمد مختار جمعة يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الرأى العام المصرى لحرصه على عمارة بيوت الله وتطوير أداء الدعاة و . على موقفه العاجل والشجاع والجرئ باتخاذه القرار الصائب والفورى باحالة الواقعة الى جهات التحقيق مؤكداً أن الدكتور محمد مختار جمعة يستحق الاشادة على ما يبذله من جهد في خدمة الدعوة وعمارة بيوت الله عز وجل



وقال النائب السيد شمس الدين لقد طمأننا جميعا تأكيد وزارة الأوقاف أن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تماما، وأنه جار حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية موضحاً أن التحقيقات أكدت أن سبب الحريق ماس كهربائى

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد تابع عملية إطفاء الحريق الذي شب صباح اليوم السبت 5 / 8 / 2023م بمبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبو علم بباب اللوق بمحافظة القاهرة ، ووجه الشكر لرجال الحماية المدنية على فدائيتهم وتفانيهم في عملهم ، وسرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق الذي شب بالدور الأخير علويًّا والغرف التي فوقه ، وأحال وزير الأوقاف التحقيق في موضوع هذا الحريق لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونهما في الأمر كل فيما يخصه.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد انتقلت بالكامل انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة من أول يوليو 2023م ، و أكدت أن جميع حجج الاوقاف آمنة تماما لم تمس بأي تلف وأنه قد تم نقلها بالكامل من ديوان عام الوزارة وحفظها في أماكن آمنة .

ومادام الأمر في يد النيابة العامة والإدارية فلا مزايدة على ما تنتهي إليه تحقيقات كل منهما ثقة من الجميع في عدالة ونزاهة قضائنا الشامخ دون أي مزايدات غير مسئولة على أي أمر منظور أمام جهات التحقيق المعتبرة .