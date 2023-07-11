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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السعودية تصدر تصاريح العمرة عبر “نسك” و"توكلنا"

العمرة
العمرة

أصدرت المملكة العربية السعودية التصاريح اللازمة عبر تطبيقي "نسك" أو "توكلنا"، للمواطنين السعوديين والمقيمين في الممكلة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إذ أعلنت عن بدء موسم العمرة.

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وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان لها، أن تلك الخطوة تأتي بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج؛ بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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ويعد تطبيق نسك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق "توكلنا"، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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