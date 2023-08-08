وزير العمل: حريصون على التواصل مع "النواب" ونعتبرهم شركاء أساسيين

استقبل وزير العمل حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" اليوم الثلاثاء، النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وقال إن "الوزارة" حريصة على التواصل مع "السادة النواب" باعتبارهم شركاء في "الحوار الاجتماعي"، في كافة الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج.

واستمع شحاتة، إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية" المصرية لسوق العمل بالخارج، وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني، والهجرة، وكذلك حث المُلحقين العاملين التابعين لوزارة العمل بالخارج، بالاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها، للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين بالخارج.

وزير العمل و النائبة غادة عجمي

وأكد وزير العمل للنائبة البرلمانية، أن كافة المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج، بالوقوف بجانب أي مصري، حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج، هدف مستمر من أهداف "الوزارة"، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

المكاتب العمالية بالخارج

وأوضح أن "الوزارة " لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، هناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.

ومن ناحيتها أشادت النائبة غادة عجمي، بالدور الذي تقوم به وزارة العمل ،ومكاتبها في الخارج، متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الآراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة.