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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يناقش إقامة الفعاليات الفنية والرياضية بشرم الشيخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مساء اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ،عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ،و الدكتور أحمد غنيم مدير متحف الحضارة بالقاهرة و ذلك لمناقشة سبل الاعداد لأجندة احداث سياحية عالمية مختلفة ،بغرض الترويج السياحي والتسويق الأمثل لمدينة شرم الشيخ.

حيث تم الاتفاق علي اقامة العديد من الفاعليات المختلفة، رياضية وفنية وثقافية علي مدار الشهور القادمة ، كما تم بحث تحديد عدد من الأماكن المتميزة بالمدينة لإقامة هذه الفعاليات.

وحضر اللقاء اللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة والمستشار وليد السباعى المستشار القانوني للمحافظة وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ والدكتور اسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة