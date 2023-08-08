وزير العدل يشهد احتفالية تسليم عقود وحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة

في إطار التعاون بين وزارة العدل ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تم الاتفاق بين المستشار/ عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على إتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بالعاصمة الإدارية.

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شراء وحدات سكنية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وذلك للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية الراغبين في شراء وحدات سكنية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وفي هذا الإطار جرى إبرام بروتوكولات التعاون بين وزارة العدل وبنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع.

وقد شهد اليوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023 وزير العدل احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور السيد المستشار/ حسني عبداللطيف رئيس محكمه النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى، والسيد المستشار/ حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسيد المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيد المستشار/ محمد غراب النائب العام المساعد، والسيد المهندس/خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والسيد المهندس/ عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والسيد المهندس/ شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

وقد تفقد الوزير وحدة من الوحدات المنفذة في الحي (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصصة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات.

وأشاد سيادته بمستوى التشطيب والموقع المتميز للوحدات السكنية المطلة مباشرةً على أبراج العاصمة الإدارية.