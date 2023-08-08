قرض بدايتها فكرة من بنك ناصر الاجتماعي.. كل ما تريد معرفته

قرض بدايتها فكرة.. يتيح بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، قروض وتمويلات عدة للأسر الأولى بالرعاية أو الراغبين في بداية مشروع ويحتاجون إلى التمويل، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، عددًا من الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، ومن ضمنها المساعدات الشهرية الضمانية، التي يوفرها بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات التي حددها البنك كشرط أساسي للحصول عليها.

ويأتي من بين تلك القروض، قرض "بدايتها فكرة"، والذي يعني تمويل أفكار المشروعات المقدمة إليه بشروط ميسرة وعائد مميز.

7 معلومات عن قرض "بدايتها فكرة" من بنك ناصر

1- يهدف قرض "بدايتها فكرة" لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2- يتيح قرض "بدايتها فكرة" التمويل لأصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة.

3- الحد الأدنى لتمويل قرض "بدايتها فكرة" 10 آلاف جنيه.

4- الحد الأقصى لتمويل قرض "بدايتها فكرة" 5 ملايين جنيه.

5- يتمّ تحديد قيمة تمويل قرض "بدايتها فكرة" وفقًا لطبيعة وحجم المشروع المقدم.

قرض بدايتها فكرة

6- تتراوح مدة تمويل قرض "بدايتها فكرة" ما بين سنة وحتى 5 سنوات.

7- يقدم قرض "بدايتها فكرة" معدل عائد مميز.