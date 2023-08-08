الصحة العالمية تحذر من متحور جديد| فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا، يحمل صفات وراثية من السلالات التي سبقته، تحديد متحور أوميكرون، وأطلق عليه اسم إيريس.

إيريس:

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن متحور إيريس، على قوائم المراقبة منذ ثلاثة أسابيع، وتراقبه عن كسب بعد ارتفاع حالات الإصابة به في كلا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مجلة فوربس الأمريكية، إن متحور إيريس، شديد الانتشار، ما يتسبب في حالة من القلق في جميع أنحاء العالم، بعد ارتفاع حالات دخول المستشفيات.

وتتشابه أعراض إيريس، مع الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا لأوميكرون، وهى: انسداد الأنف، التعب، العطس، وتغيرات في حاسة الشم، وارتفاع الحرارة.

وأعلن خبراء الصحة عن ظهور متغير جديد لفيروس كورونا، يحمل اسم "إيريس"، بدأ يتفشى في بريطانيا وسط ارتفاع في الحالات، إذ أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة هذا الأسبوع أن متغير أوميكرون العرضي EG.5.1 هو متغير جديد لكورونا، ويعد ثاني أكبر متغير يمثل ما يقرب من 15% من جميع الحالات.

ظهور سلالة جديدة من أوميكرون:

وحسبما أفادت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هناك نوع آخر من كورونا ينتشر في بريطانيا، لكن الخبراء أصروا اليوم على أنه لا يوجد ما يدعو للذعر، في حين دق رؤساء وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSAناقوس الخطر بشأن سلالة إيريس الجديدة.

حذر خبر الصحة من أن سلالة إيريس تُشكل بالفعل واحدة من كل 7 حالات جديدة بعد وصولها إلى بريطانيا في نهاية شهر مايو، بدأت معدلات دخول المستشفى في الارتفاع أيضًا، مما أثار مخاوف من أن بريطانيا قد تكون على وشك التعرض لموجة جديدة.

وعلى الرغم من ذلك، ادعى الخبراء اليوم أنها لا تظهر أية علامة على كونها أكثر خطورة من السلالات الأخرى المنتشرة، بما في ذلك سلفها أوميكرون، كما أكد المسؤولون أيضًا إنهم يراقبون انتشار الفيروس بحذر شديد.

وبدوره، صرح عالم أحياء دقيقة بأن كورونا سيستمر في التغيير والتكيف، لذلك لا ينبغي أن نشعر بالصدمة أو القلق لمجرد ظهور متغيرات جديدة وتسبب أعدادًا متزايدة من الإصابات، موضحًا أن الحماية من الأمراض الخطيرة التي يوفرها التطعيم لا تزال موجودة، وبينما ترتفع أعداد الإصابات وتنخفض، تظل حالات دخول المستشفيات والوفيات منخفضة بشكل يبعث على الاطمئنان.

في الوقت نفسه، أشار أخصائي أمراض معدية شهير، إنه من السابق لأوانه تحديد كيف سيؤثر إيريس، المعروف علميًا باسم EG.5.1، على بريطانيا، في حين يزعم رؤساء الصحة أن المتغير لديه بالفعل نسبة انتشار بنسبة 20.5 % على السلالات الأخرى، وتشير البيانات أيضًا إلى أنها تمثل 14.6 % من الحالات، مما يجعلها ثاني أكثر انتشارًا في المملكة المتحدة، واستندت معدلات النمو على عينات الاختبار الإيجابية التي أجريت في المستشفيات.

كان ايريس العرضي من أوميكرون المسمى XBB.1.16 - هو البديل الأكثر شيوعًا، إذ تسبب في 39.4% من جميع الحالات.

وبحسب الخبراء، من المرجح أن تصبح سلالة EG.5.1 مهيمنة في مرحلة ما وتزيد من إجمالي الإصابات ولكن ربما ليس بشكل كبير، ومن سمات المناعة للمتغيرات الجديدة أن المناعة ضد العدوى تقل لكن المناعة ضد المرض الشديد تظل قوية.

وأضاف رؤساء منظمة الصحة العالمية سلالة EG.5.1 إلى قائمة متغيرات أميكرون Omicron الخاضعة للمراقبة في يوليو، على الصعيد العالمي، تمثل إيريس المعروفة في الأساطير اليونانية بآلهة الفتنة والخلاف - حوالي 20 % من سلاسل كورونا في آسيا، و 10 % من التسلسلات من أوروبا و7 % في أمريكا الشمالية، يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الخبراء الشهر الماضي من ارتفاع حالات كورونا، متوقعين أن يستمر هذا الاتجاه وسط ارتفاع درجات الحرارة وتراجع المناعة على مستوى السكان وبداية موسم العطلات.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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