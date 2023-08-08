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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ورشة عمل للتوعية ضد مخاطر الإدمان لشباب سعود بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، ورشة عمل في مجال التوعية ضد مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات للمترددين على مركز شباب سعود التابع لإدارة شباب الحسينية.

 وتشارك وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في عمل الحملة دعما لأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية التابعة لإدارة شباب الحسينية، وتقديم خدماتها في مجال التوعية ضد مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات.

وشارك في ورشة العمل 40 من أعضاء مركز شباب سعود في أنشطة حملة أنت أقوى من المخدرات للتوعية ضد مخاطر الإدمان، ونشر الوعي بالآثار النفسية والصحية والاجتماعية الناتجة عن الوقوع في براثن الإدمان. 

وتأتي عمل الورشة ضمن خطة شهر أغسطس التي تستهدف مراكز الشباب والأندية الموزعة على المراكز الإدارية لتغطية الهيئات الشبابية بالمحافظة ونشر الوعي بين النشء والشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.