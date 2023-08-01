جومانا مراد لـ "الوفد": شخصية وردة في "ع الزيرو" متأثرة بسعاد حسني ولازم ميكب أوفر

تشارك الفنانة السورية جومانا مراد في فيلم "ع الزيرو"، بطولة النجم محمد رمضان ونيللي كريم، والذي من المقرر طرحه غدًا الموافق 2 من أغسطس بجميع دور العرض بالسينمات.

جومانا مراد

وكشفت جومانا مراد لـ "الوفد" أنها تجسد شخصية وردة في فيلم "ع الزيرو"، وهي تختلف عن ما قدمته في السباق، وتظهر الشخصية متأثرة بالسندريلا سعاد حسني، ولكن لا تسجد شخصيتها، فترتدي ملابس مشابها لإستايلها الخاص ومكياجًا التي وصفته بـ "الأوفر"، ذات العيون الواسعه والجريئة، وتصفيفة الشعر المشهورة بها.

وتابعت جومانا مراد: " وردة سيدة صاحبة نفوذ، ولديها بانسيون، والذى تدور داخله معظم أحداث الفليم، ويظهر تأثيرها الكبير بسندريلا الشاشة سعاد حسني ".

أبطال فيلم "ع الزيرو"

ويضم فيلم ع الزيرو في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: محمد رمضان، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، منذر مهران، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

أحداث فيلم "ع الزيرو"

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول "حمزة" الملقب "بدراجون"، لديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

أحدث أعمال جومانا مراد الدرامية

يذكر أن جومانا مراد شاركت في رمضان 2023 بمسلسل "عملة نادرة" مع نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدي، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

كما شاركت في مسلسل "بابا المجال" مع مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف، تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع.