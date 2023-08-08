قبل محاكمته.. ترامب يتهم المدعين بانتهاك حقه في حرية التعبير

انتقد الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، محاولات المدعي العام الأمريكي جاك سميث بالحدّ من المعلومات التي يُمكن له عرضها بشكل علني وتتعلّق بمحاكمته التاريخية بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، مؤكدًأ أنه يسلبه "حقه في حرية التعبير".

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، "ينبغي ألا يُفرَض عليّ أمر احترازي لأنه سيضرّ بحقي في حرية التعبير".

وأضاف أن ذلك يجب أن يفرض "بالأحرى على جاك سميث المختلّ ووزارة اللاعدل لأنهما يُسرّبان بشكل غير قانوني معلومات في وسائل الإعلام".

وفي وفت سابق، أصدر المدّعي الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات العام 2020، مذكرة حضّ فيها قاضية فدرالية على إصدار أمر احترازي في ما يتعلّق بالأدلة التي تُكشَف في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضية.



وقال المدّعون "لقد أدلى المتّهم بالفعل بتصريحات علنية على وسائل تواصل اجتماعي، تتعلّق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضدّه".



واعتبر محامو الرئيس السابق الإثنين أن القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حق ترامب في حرية التعبير، بموجب التعديل الأول للدستور.

وكتب محامو الرئيس السابق في ردّهم أن "الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأول"، متهمين إيّاها بمحاولة "جعل المحكمة تؤدّي دور الرقابة".

وأضافوا: "والأسوأ من ذلك، أنها تفعل ذلك ضد الخصم السياسي الرئيسي لإدارتها، خلال فترة الانتخابات"، مكرّرين حجة موكّلهم الذي يندّد بـ"اضطهاد سياسي" يُمارس ضده.

ترامب يشكك بنزاهة قاضية

وقد أعلن ترامب منذ يومين أنّه يريد "تنحية" القاضية التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن بتهم "التآمر" لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 والتحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس.

ومن المقرر أن تترأس القاضية تانيا تشوتكان القضية التي تجعل دونالد ترامب يواجه ثالث تهمة جنائية (وأخطرها)، ومن المعروف أنها أدانت بشدة أنصار الرئيس السابق الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول.

وتم تعيين تشوتكان عشوائيًا للإشراف على هذه القضية القضائية التاريخية المتعلقة بالرئيس السابق، والتي اتُهمت في 1 أغسطس بالتآمر ضد الدولة فيما يتعلق بمحاولاته عكس نتيجة انتخابات نوفمبر 2020.

وفي الثالث من الشهر الجاري، دفع الرئيس الأميركي السابق ببراءته من التهم الموجهة إليه في قضية التآمر لتغيير نتائج انتخابات 2020 والهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي.

وتمّ تحديد 28 من الشهر الجاري موعداً جديداً لجلسة الاستماع إلى ترامب، في قضية تشغل حيزاً كبيراً من الاهتمام الإعلامي في الولايات المتحدة والعالم على أعتاب الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل.

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