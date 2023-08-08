مروة ناجي ساطعة كالشمس والجمهور يعلق

خضعت النجمة مروة ناجي لجسلة تصوير جديدة مفعمة بالأناقة والحيوية لتخطف قلوب متابعيها بنعومة وسحر خاص كالأميرات.

وتألقت مروة ناجي بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا، ينتمي لقصة الأوف شولدر، مجسم من أعلى وفضفاض من أسفل، صمم من قماش ناعم ذي أرضية سوداء مزركش بالرسومات الذهبية.

مروة ناجي تتزين بمجوهرات ضخمة مرصعة بحبات الألماس الحر

وتزينت ببعض المجوهرات الضخمة المرصعة بحبات الألماس الحر.

ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها وانهالت التعليقات عليها جميعها مؤيده لها، رصدنا أبرزها: " راقية ومتميزة دائما، صور جميله يا فنانه يا كبيره منوره، يا مساء الحلويات.. والسكر النبات، يا ست الستات".

واختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وقد شاركت مروه ناجي في ليلة بمهرجان جرش لأول مرة ، بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة د.ايهاب عبدالحميد.

تنويعات طربية قدمتها الفنانة مروه، حيث بدات الأمسية بمقطوعة موسيقية، فاتت جنبنا، من الحان محمد عبدالوهاب، والبداية كانت مع أغنية الف ليلة وليلة، ومن اغاني نجاة الصغيره قدمت أغنية اما براوة، ثم أغنية زي الهوى، وغنت واحدة من اغاني جورج وسوف المشهورة لو نويت، وبعدها أغنية على رمش عيونها، ثم غنت حرمت احبك، من اغاني وردة، وختمت بأغنية دارت الايام، الفنانة مروى عبرت عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان جرش، خاصة وان الاردن يعيش أجواء الفرح احتفالا بزفاف الامير حسين، وفي الختام كرمها مدير المسرح الشمالي فراس خطاطبة.

مروة ناجي

مطربة بدار الأوبرا المصرية.

شاركت في برنامج (أحلى صوت the voice) لدعم الأصوات الشابة، إلا أنها خرجت من التصفيات النهائية.

متزوجة من د.أحمد مجاهد (رئيس هيئة دار الكتاب) ولها ولدين (آدم وآسر).

شاركت ممثلة في ألمظ وسي عبده

أهو ده اللي صار

وبحلم يا مصر

تفاحة آدم.