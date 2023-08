سامسونج تسرب تفاصيل ميزات One UI 6 Beta قبل الإعلان الرسمي

في تحول غير متوقع للأحداث، كشف قسم سامسونج الألماني قبل الأوان عن معلومات تتعلق بالبرنامج التجريبي One UI 6 الذي طال انتظاره والذي ترددت شائعات عنه في البداية في أواخر يوليو.

ومع ذلك، كشف الإصدار العرضي لـ One UI 6 عن الميزات الرئيسة والتغييرات القادمة مع تحديث One UI 6.

مميزات One UI 6

من بين جميع الميزات والتغييرات الأخرى، سيعتمد One UI 6 على نظام التشغيل Android 14. أيضًا، تم تعيين التحديث لتحسين تجربة المستخدم مع بعض الإصلاح المرئي للعديد من عناصر واجهة المستخدم. على سبيل المثال، تم تعيين Quick Panel لتتلقى إعادة تصميم رئيسية مع وصول أفضل إلى العديد من الوظائف، خاصة تلك المستخدمة بشكل متكرر. يبدو أن Samsung ستضيف درع حماية العين والوضع الداكن إلى جانب منزلق السطوع.



تم أيضًا تعيين إيماءة انتقاد جديدة من الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى الإعدادات السريعة لإجراء القطع إلى One UI 6.

الميزة البارزة المميزة هي الخلفيات الديناميكية التي يتم ضبطها بناءً على سيناريوهات المستخدم. على سبيل المثال، عندما يدخل هاتف Galaxy في وضع السكون، ستتحول خلفية الشاشة تلقائيًا لتعكس مزاج المستخدم أو تفضيلاته. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين عنصر واجهة مستخدم الكاميرا الجديد لتبسيط عملية نقل صور معينة إلى وجهة التخزين المفضلة للمستخدم.

بخلاف هذه الاكتشافات، يُفترض أن يجلب One UI 6 العديد من التغييرات والتحديثات الأخرى استنادًا إلى نظام التشغيل Android 14.

سيتوفر إصدار تجريبي واحد من واجهة المستخدم 6 لـ Galaxy S23

تم تأجيل الإصدار، لكن Samsung أكدت بالفعل أن التحديث سيصل أولاً لسلسلة Galaxy S23 في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا. استنادًا إلى تاريخ الشركة، ستقوم بتوسيع البرنامج التجريبي ببطء ليشمل المزيد من المناطق والمزيد من أجهزة Galaxy في الأسابيع المقبلة.

سيتم توفير المزيد من التفاصيل حول One UI 6 beta عبر تطبيق Samsung Members.