انخفاض إيرادات سامسونج.. السر في الهواتف الذكية

أعلنت شركة سامسونج Samsung عن أرباح تشغيلية بقيمة 0.67 تريليون وون كوري (527 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2023، وهي أعلى قليلاً من أرباح الربع الأخير بفضل نشاطها في مجال الذاكرة الذي سجل خسارة أقل.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم أصغر بكثير أيضًا من أرباح التشغيل البالغة 14.1 تريليون وون كوري (10.8 مليار دولار) التي حققتها في يوليو 2022. وفي أحدث تقرير للأرباح، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا عن إيرادات مجمعة قدرها 60.01 تريليون وون كوري (47 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6 في المائة عن الربع السابق وبعيدًا كل البعد عن 77.2 تريليون وون كوري (59.4 مليار دولار) الذي حطم الرقم القياسي العام الماضي.

وتلقي الشركة باللوم على الانخفاض في الإيرادات في الغالب إلى انخفاض شحنات الهواتف الذكية مع تلاشي تأثير إطلاق Galaxy S23 في الربع الأول. إذا كنت تتذكر، فقد كان أداء قسم الهواتف المحمولة في Samsung جيدًا في فترة الكسب السابقة بسبب المبيعات القوية لسلسلة Galaxy S23، وتحديداً Galaxy S23 Ultra.

الآن، تراجعت الإيرادات الموحدة للقسم من 31.82 تريليون وون كوري (23.7 مليار دولار) إلى 25.55 تريليون وون كوري (20 مليار دولار)، بينما انخفضت أرباحها التشغيلية بمقدار 500 مليار دولار.

تتوقع سامسونج Samsung أن ينتعش سوق الهواتف الذكية بشكل عام في النصف الثاني من العام، خاصة في السوق المتميز. مما لا يثير الدهشة، أنها تخطط لتركيز جهودها على سلسلة Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5 التي تم إطلاقها حديثًا.

يتميز Galaxy Z Flip 5 بشاشة خارجية مقاس 3.6 بوصة - كان النموذج السابق بحجم 1.9 بوصة - بينما يحتوي Galaxy Z Fold 5 على مفصل جديد يتخلص من الفجوة بين نصفي الشاشة.

وفي الوقت نفسه، شهد قسم DS أو أعمال الذاكرة في سامسونج انتعاشًا طفيفًا في الإيرادات من 13.73 تريليون وون كوري (10.2 مليار دولار) في الربع الأول إلى 14.73 تريليون وون كوري (11.53 مليار دولار).

بينما لا تزال خسائر سامسونج التشغيلية هائلة عند 4.58 تريليون وون كوري (3.4 مليار دولار)، إلا أنها على الأقل أقل قليلاً عند 4.36 تريليون وون كوري (3.4 مليار دولار). من الآن فصاعدًا، تخطط الشركة للتركيز على بيع ما تسميه المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مثل مكونات DDR5 و LPDDR5x.