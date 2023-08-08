الكوسة بـ10جنيه.. تعرف على أسواق الخضروات والفاكهة بالمنيا

شهدت اسواق وشوادر ومحلات بيع الخضروات والفاكهة بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، شبه استقرار في أسعار البيع والشراء ، خلال جولة الوفد بأسوق المحافظة .

وسجل كيلو البطاطس 14 جنيهًا ، كما استقر سعر كيلو الخيار عند 10 جنيهًا ، وتراوح سعر الطماطم ما بين 10 لـ12 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الكوسة من 7.5 لـ10 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس إلى 8 جنيهًا ، أما سعر كيلو الفلفل الألوان ، تراوح ما بين 15 لــ 20 جنيهًا ، وسعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر ، ما بين 20 لـ25 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الليمون 10 جنيهًا ، ووصل كيلو ورق العنب لـ30 جنيهًا .

في حين سجلت أسعار الفاكهة في الأسواق الشعبية، وجاء سعر كيلو المانجو الصديقة بــ 35 جنيهًا ، والمانجو السكري، وبلغ سعر المانجو العويس بــ 40 جنيها، والمانجو الزبدية سجل الكيلو بــ 25 جنيهًا ، كما وصل سعر كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 إلى 30 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا، والتفاح السكري بــ 40 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ 20 جنيهًا للكيلو .

جديرا بالذكر ، أن مديرية تموين المنيا برئاسة الدكتور محمود يوسف ، تشن حملات على مدار اليوم بالأسواق الشعبية ، وذلك لمراقبة تسعيرة البيع المقررة ، وكذلك جودة المنتجات الزراعية وصلاحيتها، هذا بخلاف حملات الوحدات المحلية ، لمنع إنتشار الباعة الجائلين والتعدي على حرم الطريق ، والإتزام بالبيع داخل الأسواق المحددة رسميا من قبل ديوان عام محافظة المنيا ، مع منع مكبرات الصوت لمنع التلوث السمعي والضجيج وإزعاج القاطنين بمحيط الأسواق الشعبية .