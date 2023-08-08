الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكوسة بـ10جنيه.. تعرف على أسواق الخضروات والفاكهة بالمنيا

أسواق بيع الخضروات
أسواق بيع الخضروات بالمنيا

شهدت اسواق وشوادر ومحلات بيع الخضروات والفاكهة بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، شبه استقرار في أسعار البيع والشراء ، خلال جولة الوفد بأسوق المحافظة .

وسجل كيلو البطاطس 14 جنيهًا ، كما استقر سعر كيلو الخيار عند 10 جنيهًا ، وتراوح سعر الطماطم ما بين 10 لـ12 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الكوسة من 7.5 لـ10 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس إلى 8 جنيهًا ، أما سعر كيلو الفلفل الألوان ، تراوح ما بين 15 لــ 20 جنيهًا ، وسعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر ، ما بين 20 لـ25 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الليمون 10 جنيهًا ، ووصل كيلو ورق العنب لـ30 جنيهًا .

في حين سجلت أسعار الفاكهة في الأسواق الشعبية، وجاء سعر كيلو المانجو الصديقة بــ 35 جنيهًا ، والمانجو السكري، وبلغ سعر المانجو العويس بــ  40 جنيها، والمانجو الزبدية سجل الكيلو بــ  25 جنيهًا ، كما وصل سعر كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 إلى 30 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا، والتفاح السكري بــ 40 جنيهًا  للكيلو ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ  35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ  20 جنيهًا  للكيلو .

جديرا بالذكر ، أن مديرية تموين المنيا برئاسة الدكتور محمود يوسف ، تشن حملات على مدار اليوم بالأسواق الشعبية ، وذلك لمراقبة تسعيرة البيع المقررة ، وكذلك جودة المنتجات الزراعية وصلاحيتها، هذا بخلاف حملات الوحدات المحلية ، لمنع إنتشار الباعة الجائلين والتعدي على حرم الطريق ، والإتزام بالبيع داخل الأسواق المحددة رسميا من قبل ديوان عام محافظة المنيا ، مع منع مكبرات الصوت لمنع التلوث السمعي والضجيج وإزعاج القاطنين بمحيط الأسواق الشعبية .