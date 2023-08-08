فحص 23 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالأقصر

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم فحص أكثر من 23000 طفل داخل منشآتها بالأقصر ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف أو فقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

وبينت الهيئة أن وزارة الصحة والسكانأشادت للمرة الثالثة، بنسب الفحص و التسجيل للمولودين حديثاً داخل منشآت هيئة الرعاية بالاقصر، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة إقبالا كبيراً من الأهالي لسرعة فحص أطفالهم المولودين حديثا داخل وحدات ومراكز طب الأسرة، من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف أو فقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، خاصة بعد جدية إحالة العديد من حالات الأطفال المكتشفة لإعادة الفحص و التوجه للعلاج بأقسام الأنف والاذن أو قسم السمعيات بالمحافظة.

كما جاء الإقبال أيضاً تزامناً مع نجاح زراعة 25 حالة قوقعة لأول مرة بمحافظة الأقصر تحت مظلة التأمين الشامل داخل مستشفي الكرنك الدولي أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالاقصر خلال العام الحالي كان معظمهم من الأطفال المولودين بضعف أو فقدان للسمع .

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف إكتشاف وعلاج ضعف او فقدان السمع للاطفال حديثي الولاده والتي تم إطلاقها والتدريب عليها تحت إشراف وزارة الصحة والسكان لمقدمي الخدمات التمريضية بالمنشآت الصحية التابعه للهيئة بعد بدأ المنظومة بالأقصر

وتعمل الفرق المدربة من أعضاء هيئة التمريض علي فحص الاطفال حديثي الولادة خلال الشهر الاول لهم عن طريق استخدام جهاز الانبعاث الصوتي وإعادة الكشف مرة أخري بعد اسبوع آخر في حال أظهر الجهاز مشاكل او ضعف في السمع لدي المولود

وبناء عليها يتم تحويل الطفل من قبل وحدات ومراكز الهيئة العامة للرعاية الصحية الي اقسام الأنف والاذن أو وحدة السمعيات التابعة للهيئة بالمحافظة لاستكمال الكشف والفحوصات المتقدمة بأحدث الأجهزة

لتحديد العلاج اللازم أو في حالة الحاجة الي المتابعه الدوريه للمولود استعدادا لتركيب سماعه اذن له بعد اول سته اشهر و إدراجه ضمن قوائم زراعه القوقعه إذا لزم الأمر بعد بلوغه السن المناسب.

علما بأنه ضعف السمع الغير مكتشف قد يكون سببه التهابات شديدة تحتاج إلي علاج

ومن الممكن ان يكون سببه عامل وراثي أو جيني يحتاج الي اكتشاف مبكر جدا للتعامل معه منذ الشهور الاولى مما يضمن سلامة التواصل وتجنب التلعثم والتأخر الدراسي فيما بعد للأطفال، لذلك تنصح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر جميع الأهالي بسرعه التوجه إلى الوحدات والمراكز الصحية التي تقدم الكشف المبكر لحديثي الولادة والاقرب الي محل سكنهم.

وتعمل المبادرة الرئاسية من خلال 35 وحدة ومركز علي مستوي المحافظة تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بجانب عدد من المنشآت الصحية التابعه للوزارة ايضا.