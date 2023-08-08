" جحيم أغسطس " درجات الحرارة تقسو على المواطنين بقنا

تشهد محافظة قنا اليوم الثلاثاء، أجواء صيفية حارة على كافة قرى ومدن مراكز محافظة قنا التسعة، وذلك بفعل موجة الحر الشديدة التى تضرب البلاد خلال تلك الأيام، ما أدى لوجود طقس شديد الحرارة .

كما يسود طقس شديد الحرارة خاصة على المراكز الجنوبية للمحافظة ابتداءً من مركز قنا عاصمة المحافظة مرورا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء، وفى المقابل تشهد مراكز المحافظة الشمالية والتى تضم مراكز نجع حمادي والوقف ودشنا وفرشوط وابو تشت انخفاضا فى درجات الحرارة عن مثيلتها الجنوبية .

وعن حركة الرياح حيث تقل حركة الرياح خلال تلك الاثناء، مع هبوب رياح بسيطة تكون محملة بالهواء الساخن بين الحين والآخر، وذلك بفعل سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب والغيوم من سماء مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٤٤ درجة، والمحسوسة ٤٥ درجة، ٢٨ درجة لصغرى.