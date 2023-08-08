خطوات استخراج شهادة إتمام البناء في السعودية
استخراج شهادة إتمام البناء في السعودية.. من الإجراءات المهمة التي يتطلب من الموطنين الحصول عليها، وذلك للتصديق والموافقة على إنشاء البناء بشكل رسمي من قبل الحكومة السعودية، حيث تعتبر تلك الشهادة عقب الانتهاء من بناء المسكن مباشرة وثيقة مهمة تصدر عن أمانات وبلديات المناطق الفرعية في المدن.
المملكلة العربية السعودية
وكشفت الحكومة السعودية في وقتٍ سسابقٍ عن ضرورة وجود شهادة بناء لأي منشأة يقوم بها المواطن مهما كان الغرض وضمان حق المواطن بأن هذا المبنى مصرح أو مرخص لبنائه، وفقًا لشروط البناء في المملكلة العربية السعودية، ويمكن الحصول على شهادة البناء تلك من خلال مكتب الوزارة التابع لشؤون القروية والبلدية والإسكان.
شروط استخراج شهادة إتمام البناء في السعودية 2023
تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة من قبل الوزارة لإصدار رخصة البناء
المبنى يكون مطابقًا للمخططات المعمارية ولا يوجد به مخالفات بناء
يقوم المالك بإرفاق كافة الوثائق المطلوبة
سداد رسوم إصدار شهادة إتمام البناء
تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لاستخراج شهادة إتمام البناء داخل المملكة
خطوات استخراج شهادة إتمام البناء في السعودية 2023
يجب الدخول إلى منصة بلدي الإلكترونية من هنا
تسجيل الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد
اختيار خدمات الرخص الإنشائية
يجب تحديد الأمانة والبلدية المطلوبة
إدخال رقم وتاريخ رخصة البناء
اختيار المكتب الهندسي
النقر على إرسال الطلب للمكتب الهندسي
استكمال كافة بيانات ومرفقات الطلب
النقر على إرسال الطلب للبلدية.