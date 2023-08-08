استخراج شهادة إتمام البناء في السعودية.. من الإجراءات المهمة التي يتطلب من الموطنين الحصول عليها، وذلك للتصديق والموافقة على إنشاء البناء بشكل رسمي من قبل الحكومة السعودية، حيث تعتبر تلك الشهادة عقب الانتهاء من بناء المسكن مباشرة وثيقة مهمة تصدر عن أمانات وبلديات المناطق الفرعية في المدن.

المملكلة العربية السعودية

وكشفت الحكومة السعودية في وقتٍ سسابقٍ عن ضرورة وجود شهادة بناء لأي منشأة يقوم بها المواطن مهما كان الغرض وضمان حق المواطن بأن هذا المبنى مصرح أو مرخص لبنائه، وفقًا لشروط البناء في المملكلة العربية السعودية، ويمكن الحصول على شهادة البناء تلك من خلال مكتب الوزارة التابع لشؤون القروية والبلدية والإسكان.

شروط استخراج شهادة إتمام البناء في السعودية 2023

تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة من قبل الوزارة لإصدار رخصة البناء

المبنى يكون مطابقًا للمخططات المعمارية ولا يوجد به مخالفات بناء

يقوم المالك بإرفاق كافة الوثائق المطلوبة

سداد رسوم إصدار شهادة إتمام البناء

تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لاستخراج شهادة إتمام البناء داخل المملكة

خطوات استخراج شهادة إتمام البناء في السعودية 2023

يجب الدخول إلى منصة بلدي الإلكترونية من هنا

تسجيل الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد

اختيار خدمات الرخص الإنشائية

يجب تحديد الأمانة والبلدية المطلوبة

إدخال رقم وتاريخ رخصة البناء

اختيار المكتب الهندسي

النقر على إرسال الطلب للمكتب الهندسي

استكمال كافة بيانات ومرفقات الطلب

النقر على إرسال الطلب للبلدية.