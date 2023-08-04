طقس السعودية.. الأحساء تُسجّل أعلى درجة حرارة في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عن المُدن والمحافظات التي سجلت أعلى درجات الحرارة، إذ تراوحت بين 44 و48 درجة مئوية، حسبما أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، مساء اليوم الجمعة.

وأوضح المركز أن الأحساء تصدرت المدن السعودية في درجة الحرارة، حيث بلغت 48 درجة، فيما سجلت الدمام 47 درجة، كما بلغت 46 درجة في كل من وادي الدواسر وشرورة، و45 درجة في القيصومة و44 درجة في القصيم والرياض.

وفي توقعاته لحالة الطقس اليوم، لفت المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، إلى استمرار الطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط السعودية، كما سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الشرقية والرياض، فضلا عن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا الساحلية.

من ناحية أخرى، طالبت السفارة السعودية في النمسا، المواطنين الموجودين في جمهورية سلوفينيا، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر جراء إمكانية حصول بعض الفيضانات، حسبما أفادت وكالة "عكاظ" السعودية، مساء اليوم الجمعة.

وجاء تحذير السفارة إثر ما تشهده سلوفينيا من اضطرابات جوية، منوهة إلى أهمية اتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية.

فيضانات وانهيارات أرضية

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت، ليلة أمس الخميس، تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء من سلوفينيا، حيث أغلقت الطرق والجسور وأغرقت المباني.

كما أصدرت وكالة البيئة في سلوفينيا "آرسو"، تحذيرا في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية والوسطى من البلاد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت الليلة الماضية في حدوث فيضانات واسعة النطاق على مستواها.