وفاة المخرج الأمريكي وليام فريدكين عن عمر يناهز 87 عامًا

توفى المخرج الأمريكي وليام فريدكين، عن عمر ناهز 87 عامًا، والذي طبع اسمه في تاريخ السينما بحروف من الذهب، بعدما أخرج فلمي "ذي إكزورسيت" و"ذي فرنش كونيكشن".

وقال ستيفن غالواي، المحرر التنفيذي السابق في "ذي هوليوود ريبورتر"، إن فريدكين توفي في لوس أنجليس بعد معاناته من مشكلات صحية غير محددة في السنوات الأخيرة.

المخرج الأمريكي وليام فريدكين

وأكد غالواي أن معلومات حصل عليها عبر محادثة أجراها مع زوجة فريدكين، مشيرا إلى أن المخرج كان مستمرًا في عمله حتى أسابيع قليلة خلت، لكن صحته "كانت تتدهور".

وغزت الشبكات الاجتماعية برسائل التقدير للمخرج الراحل من جهات كثيرة، أبرزهم المخرج الحائز جائزة أوسكار غييرمو ديل تورو، الذي وصف فريدكين بأنه "أحد آلهة السينما".

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "فقدَت السينما مدرسة حقيقية، وفقدتُ صديقاً عزيزاً ومخلصاً وصادقاً"، كذلك، وصف مخرج أفلام الرعب إيلي روث عبر إنستغرام فريدكين بأنه "أحد أكثر المخرجين تأثيراً على الإطلاق"، قائلاً إنه “غير مجرى حياتي”، ووصف الممثل إلايجا وود، فريدكين بأنه "معلم سينمائي حقيقي سيستمر تأثيره في الامتداد إلى الأبد".

وكان فريدكين من بين مجموعة مخرجين شباب مؤثرين في موجة "نيو هوليوود" ("هوليوود الجديدة") في السبعينيات، الذين أعادوا تشكيل السينما الأميركية في العمق، ما زعزع منظومة راسخة كان منتجو الاستوديوهات النافذون يهيمنون فيها على القطاع.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر فضائية يورونيوز.

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