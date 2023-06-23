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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

أمال ماهر أنا أكبر من ابني بـ18 سنة.. من هو نجلها عمر

بوابة الوفد الإلكترونية

أمال ماهر المطربة المصرية أثارت حالة الجدل الكبير خلال الساعات الماضية بعد أن ظهرت من حفل تخرج ابنها عمر وهو يحملها على يديه وظهر قبل عام يحمهلها على يديه في حفل لها أقامته مسبقًا الأمر الذي جعل الكثير من المتابعين يتسائل من هو عمر ابن المطربة أمال ماهر؟

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تفاصيل في حياة عمر ابن المطربة أمال ماهر

 

لم يظهر عمر ابن المطربة المصرية امال ماهر كثيرًا مع والدته بالرغم من انه يمثل لها جزء كبير من حياتها خاصة بأن فارق السن بينهما 18 عام فقط وطفلها عمر الذي ظهرت معه من حفل تخرجه انجبته من طليقها الأول الملحن محمد ضياء، وبعد ذلك انفصلت عنه منذ نعومة أظافر عمر، ولكن عمر لم يظهر معها كثير إلا في مرات معدودة، ويبلغ سنه الآن الـ19 عام.


وتعد أمال ماهر من أهم الشخصيات الفنية المصرية التي استطاعت أن تحقق  شهرة كبيرة من خلال العديد من الأعمال التي قامت بأدائها منذ بداية مشوارها الفني، فبدأت في الغناء وهي بعمر الثالثة عشر سنة، وتتميز بصوتها الجذاب الساحر، وأطلق عليها لقب ملكة الغناء، ولدت في القاهرة عام 1985م .


أثارت الفنانة أمال ماهر حالة من الجدل الكبير بعدما تزوجت  عام 2017 من تزوجت الفنانة أمال ماهر من مستشار الديوان الملكي السعودي تركي آل شيخ، وبعد ذلك اشيع بوجود العديد من الخلافات بين الطرفين، ولكن لم تصرح آمال ماهر في العلانية.

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