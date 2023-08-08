أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، استقرار أسعار الخضروات والفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 10 جنيه، وكيلو الخيار 15 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى 10 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الباذنجان الابيض 8 جنيه والاسود ب 5 جنيه، ووصل سعر كيلو الليمون 10جنيه، والبصل ب 20 جنيه والتين الشوكى ب 2 جنيه للواحدة والتين الرمادى ب 25 جنيه للكيلو والعنب الاخضر ب 25 والبناتى ب 20 جنيه والاحمر ب18 جنيه للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 25 و40 جنيه حسب الاصناف بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيه وظهرت اليوم فى الاسواق فاكهة الكمثرى والكيلو ب 30 جنيه وسعر الجوافة ب 25 جنيه للكيلو والبرقوق الكيلو ب30 جنيه و"الاته" ب 10 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 70 جنيه والفراخ البلدى ب110 وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 300 الى 350 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 270 الى 320 جنيه للكيلو .

ووصل سعر كيلو البطاطس 11 جنيه، والبطاطا ب 5 جنيه والملوخية 8 جنيه و سعر كيلوالكوسة يتراوح بين 12 و15 جنيه والبامية ب30 جنيه والجزر ب 12 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 10 جنيه و الكرنب يتراوح بين 20 و25 جنيه للواحدة . والتوم "الشرش " ب 3 جنيه والخياروالجزر ب 12 جنيه للكيلو و ربطة الجرجير والبقدونس والشبت والكسبرة بجنيه لكل ربطة وشرش التوم ب 5 جنيه .

وبلغ سعر التفاح بـ35 جنيه للكيلو والموز بـ20 جنيه والاناناس بـ12.50 جنيه للكيلو.

اسواق الفيوم

جدير بالذكر ان اسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع أيام الاسبوع، يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس والأحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا، والاثنين مدينة طاميه وقرى اللاهون وابوكساه وهريت والثلاثاء سوق مدينة الفيوم وقرية قلمشاه، والأربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون، والخميس مدينة ومركز ابشواى ومدينة ومركز اطسا وقرية مطرطارس والجمعه مدينة الفيوم، بالاضافة الى السويقات اليومية فى القرى .