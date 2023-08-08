موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. يعد محل اهتمام المسلمون في شتى بقاع الأرض، حيي يعتبر ذكرى مولد النبي صل الله عليه وسلم من المناسبات التي يحتفل بها المسلمين بالمولد النبوي أو مولد الرسول وهي ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول.

إجازة المولد النبوي

وتعتبر إجازة المولد النبوي من الاجازات الرسمية المدفوعة الأجر، وهو ما يعكس أهمية الاحتفال بتلك اليوم العظيم في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة بولادة النبي محمد بن عبد الله.

إجازة المولد النبوي الشريف

ويوافق إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، وهو الموافق 27 سبتمبر 2023، حيث تقيم الدولة الاحتفالات الخاصة بهذا اليوم وتنقلها عبر البث المباشر عبر القنوات المختلفة.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

وقد كشفت دار الإفتاء المصرية، في وقتٍ سابقٍ عن حكم الاحتفال بالمولد حيث أكدت أن الاحتفال بالمولد النبوي جائز شرعا، ولاشيء فيها، وأفتت بذلك، عكس ما تنادي به التيارات المتطرفة من أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة.

الاحتفال بذكرى مولد سيد الكونين

وأفادت أن الاحتفال بذكرى مولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة محمد صل الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صل الله عليه وآله وسلم.