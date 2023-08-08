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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"مساعيد" سوهاج فى انتظار حياة كريمة

مكتب بريد سوهاج
مكتب بريد سوهاج

رغم التصريحات اليومية التى تطلقها وزارة التنمية المحلية بالاهتمام بقرى و مدن الصعيد من حيث التعليم والصحة والمرافق ، إلا أن ما يعانيه أهالى "المساعيد" ، يكشف زيف تلك التصريحات العنترية .

 قرية المساعيد الشهيرة الواقعة على الطريق الزراعى القاهرة/ أسوان ، هى قرية تابعة أمنيا لمركز شرطة العسيرات الواقع فى زمام مجلس قروى "أولاد حمزة" ، بينما اداريا تتبع مجلس قروى "البربا" ، ويبلغ سكانها حوالى ٣٠ ألف نسمة يسكنون فى نجوع أبو زقالى وأبو هلالى وأبو طراف واسخات والحائط بالإضافة إلى القرية الأم ، وتشتهر المساعيد بتجارة الفاكهة والخضروات مثل البطيخ والشمام والخيار والطماطم وغيرها من المحصولات التى تجود بها الأرض الزراعية ذات المساحة الواسعة ، ومع ذلك تكاد تكون القرية فى طى النسيان بسبب تجاهل طلباتها من قبل المسئولين وخاصة عندما يحاول مجلس قروى أولاد حمزة ومجلس قروى البربا إلقاء المسئولية على بعضهما البعض .

فى البداية  قال محمد الحادى من أبناء القرية : كان يوجد مكتب بريد يخدم القرية ، ونظرا لقدمه ومع خطة تطوير مكاتب البريد بالمحافظة قاموا بهدم المكتب القائم وقمنا بالتبرع بقطعة أرض تبلغ مساحتها ١١٤ مترا ، وذلك بالجهود الذاتية منذ بضعة سنوات وتم تحويل المستفيدين من مكتب البريد إلى البلاد المجاورة ، مما نتج عنه تعبهم وخاصة كبار السن ومنهم من ذوى الاحتياجات الخاصة ، الذين يصرفون معاشات التأمينات أو الضمان الاجتماعي أو غيرها من الاستحقاقات .

واضاف محمد الشلقامى مزارع : بأننا توجهنا إلى المسئولين بالوحدة بالمنشاه والوحدة المحلية بجرجا وديوان عام محافظة سوهاج وقدمنا العديد من الطلبات المزكاة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولكن دون جدوى .

  واشار خيرى أبو هلالى شيخ ناحية بأن المحول الكهربائى الموجود بنجع أبو هلالى أصبح قنبلة موقوتة بسبب تعرضه أكثر من مرة للاحتراق مما يثير الذعر بين المواطنين ، ولقد تقدمنا بالعديد من الشكاوى لكهرباء جرجا وكهرباء الريف ووعدونا بتغييره ولكنهم لم يوفوا بوعدهم .

واكد حسين الحادى مدرس من قرية المساعيد أن المياه لا تصلح للاستخدام الآدمى وحتى الآن لم يتم ربطها بمحطة جرجا الحديثة ، لدرجة إن الأهالي تكلفوا العديد من المبالغ لعمل فلاتر مياه بسبب اللون الأصفر الذى تتميز به مياه المساعيد .

 