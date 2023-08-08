أمير القصيم : أكاديمية لدعم صناعة التمور بالسعودية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور إنشاء أكاديمية لدعم صناعة التمور بالقصيم التى تعد المركز الإستيراتيجي للتمور بالمملكة.

وأشار إلى أن الأكاديمية يجرى إنشائها بالتنسيق بين الغرفة التجارية بالقصيم وكلية الزراعة والجهات المعنية بقطاع النخيل والتمور، والتي ستدعم تطوير الجوانب العلمية والصناعات المرتبطة بالقطاع.

وأشار أمير القصيم إلى تحقيق تقدمما كبيرا فى الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع النخيل والتمور، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، وتوافر البنية الأساسية والدعم والعناية التي توليهما القيادة الرشيدة كون هذا القطاع من مرتكزات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقدة الأمير أمس الاثنين على هامش زيارته لكرنفال بريدة للتمور الذى ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بإشراف إمارة المنطقة ومشاركة عددٍ من المسؤولين في قطاع النخيل والتمور.

وقال أمير القصيم خلال المؤتمرأن كرنفال بريدة ، أصبح من الفعاليات المهمة، وعلامة فارقة في المناسبات الاقتصادية للمملكة مشيراً إلى ما وصل إليه الكرنفال من تقدم ملحوظ على كافة المستويات.

وشهد المؤتمر الصحفى مداخلات لعددٍ من المسؤولين في قطاع النخيل والتمور، حيث أعلن أمين عام الغرفة التجارية بالقصيم محمد الحنايا الإنتهاء من إجراء الدراسات الخاصة بإنشاء كيان استثماري متكامل، يشمل أكاديمية تدريب سعيًا لتحقيق التطلعات المأمولة التي تؤكد ريادة المملكة لتكون واحدة من أهم الدول المصنعة للتمور، وأشار إلى مشاركة 7 جهات استشارية فى هذه الدراسة.

وقال الرئيس التنفيذي للكرنفال الدكتور خالد النقيدان، أن هذا الحدث الهام يسهم في تعزيز المسارات المهنية في قطاع النخيل والتمور، وأكد أهمية تشجيع الشباب على الانخراط فى هذا القطاع.