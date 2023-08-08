أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في كأس العالم للسيدات ووديات الأندية وغيرها، والقنوات الناقلة.

تقام مباريات في دور الـ 16 بكأس العالم للسيدات، كما تُلعب مباريات ودية لفرق الرجال استعدادًا للموسم الجديد.

مواعيد مباريات اليوم:

ستكون الأنظار العربية كلها موجهة نحو منتخب المغرب النسائي الذي يخوض دور الـ16 أمام منتخب فرنسا.

أما في وديات الأندية، يلتقي برشلونة مع توتنهام في كأس خوان غامبر الودية بإقليم كتالونيا.

كذلك يواصل ميلان الاستعداد للموسم المقبل عندما يواجه مواطنه مونزا وديًا.

وتتواصل الأدوار التمهيدية في دوري أبطال أوروبا أيضًا بمباراة غلطة سراي واولمبيا ليوبليانا وعدد من المباريات الأخرى أيضًا.

مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات:

كولومبيا × جامايكا (11:00 مصر والسعودية) - beIN Sports 1 HD Premium

المغرب × فرنسا (14:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في وديات الأندية:

برشلونة × توتنهام (21:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 1

ميلان × مونزا (22:00 مصر والسعودية)

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا:

غلطة سراي × أولمبيا ليويليانا (22:00 مصر والسعودية)

أيندهوفن × شتروم غراتس (21:00 مصر والسعودية)