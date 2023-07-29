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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

لتنفيذ القطار الكهربائي.. التحويلات المرورية بعد غلق الأوتوستراد

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن التحويلات المرورية وذلك بعد غلق الأوتوستراد أمس، لاستكمال أعمال القطار الكهربائى السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد وكذا تطوير كفاءة طريق الأوتوستراد.

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وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

 

سيتم الغلق الكلى لـ (محور الأوتوستراد بالإتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولًا للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر ). 

 

 وتنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا إعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 28/7/2023 ولمدة "30 يوم".. الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية. 

التحويلات المرورية

القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يسارًا الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد فيمينًا نفق عرب راشد وإستكمالًا بالممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيمينًا شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت وإستكمالًا بشارع مدخل أسمنت حلوان فيسارًا محور الكورنيش فيسارًا طريق المصانع وصولًا لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

 

اما القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى، يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيمينًا طريق المصانع فيمينًا محور الكورنيش فيمينًا شارع مدخل أسمنت حلوان وإستكمالًا شارع القومية للأسمنت فيمينًا شارع السكة الحديد فيسارًا الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فنفق عرب راشد فيسارًا الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد وصولًا لمحور الأوتوستراد مرة أخرى

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