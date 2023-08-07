أمرت جهات التحقيق ، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب حادث اصطدام ميني باص بأحد الأشخاص بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وذلك في موقف مسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، و على الفور نقل المصاب للمستشفى لتقديم العلاج اللازم، وضبط قائد السيارة والتحفظ عليه وعلى المركبة المتسببة بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب حادث موقف مسطرد بشبرا الخيمة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات بالنجدة، باصطدام ميني باص بشخص بموقف مسطرد بشبرا الخيمة.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة شخص بكسر بالقدم وكدمات أخرى بالجسم، بسبب اصطدام سيارة "ميني باص" به بموقف مسطرد، بسبب السرعة الزائدة لقائد الأتوبيس واختلال عجلة القيادة بيده.

جرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام لتقديم العلاج اللازم له، وضبط قائد السيارة "ميني باص" والتحفظ على المركبة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما شهدت قرية شبرا شهاب التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية لقيام أحد الطرفين بشراء دراجة نارية من الطرف الأخر وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق، ما أسفر عن مصرع أحدهم.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بمنطقة قرية شبرا شهاب التابعة لدائرة المركز، وأسفرت عن مصرع شخص.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب خلافات مالية، وقيام أحد الطرفين بشراء دراجة نارية من الطرف الأخر وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين كلا من "خ ع س"، 42 سنة، مالك مقهى، ونجل شقيقه "ع س ع"، 25 سنة، عامل، وطرف أخر "ع ع"، 35 سنة، عاطل، توفي إثر إصابته بنزيف بالمخ.

وتبين أن المتوفى هو من قام بشراء الدراجة النارية وتهرب من سداد المبلغ المالي، وتعدى عليه المتهم الثاني باستخدام "شومة" والتي أدت إلى إصابته التي أودت بحياته على الفور، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.