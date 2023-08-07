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الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

معاش يرحمنى من ذل السؤال

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تقدمت منذ حوالى عام وأكثر أطالب بالحصول على معاش تكافل وكرامة وذلك بمكتب الشئون الاجتماعية بالنمسا تابع مركز إسنا الأقصر، وقدمت كل المستندات المطلوبة والدالة على حصولى معاش تكافل وكرامة وحتى الآن لم يهتم أحد بأمرى فى وقت أنا فى أمس الحاجة لهذا المعاش، فالزوج أرزقى وليس لدينا أى مورد رزق ثابت، ولم نحصل على مساعدات من الدولة، أتمنى أن أجد قرارًا إنسانيًا من السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج بالموافقة على حصولى معاش تكافل وكرامة وإنهاء كافة الإجراءات.زينب ضاحى بسطاوى الزيات.

القارى - مركز إسنا- الأقصر

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