أوكرانيا تدعو أمريكا لتسليمها صواريخ ATACMS البعيدة المدى

دعا وزير الخارجية الأوكراني، "دميتري كوليبا"، واشنطن إلى تسليم كييف صواريخ ATACMS، وذلك في حديث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الاثنين.

وجاء في بيان للخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن "دميتري كوليبا أجرى مباحثات مع أنتوني بلينكن، وأعرب عن امتنانه للولايات المتحدة على المساعدات العسكرية التي قُدمت".

وأضاف البيان أن الوزير الأوكراني "دعا لتوريد ATACMS من أجل تعزيز القدرات البعيدة المدى لأوكرانيا".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يبحث مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إمكانية توريد صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كلم، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وأوردت تقارير وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن قريبة من اتخاذ القرار بشأن تزويد كييف بهذه الصواريخ، لكن الإدارة الأمريكية لم تؤكد صحة هذه التقارير رسميا.

من ناحية أخرى، اعتبر مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، "ميخائيل بودولياك"، أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون "انتصارًا لروسيا"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الاثنين.

وقال بودولياك في تغريدة على "تويتر"، إن "أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا، مع الحفاظ على الوضع الراهن، سيعني أمرا واحدا فقط، وهو انتصار روسيا واقعيا".

وأضاف أن "هذا سيكون هزيمة كبيرة للعالم الغربي، ونهاية النظام الأمني العالمي القائم".

عملية تفاوضية

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك أي عملية تفاوضية في ظل الوضع الراهن"، مضيفا أن "الوضع الراهن يجب تغييره في ميدان القتال".

وتابع أن ذلك يعني الحاجة إلى "المزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات".