الأدوية المهدئة تسبب جلطة دماغية مفاجئة في هذه الحالة.. طبيب يحذر

حذر طبيب مختص من أن تناول الأدوية المهدئة لفترة طويلة ومن دون انضباط يهدد صحة بالجسم بأمراض خطيرة، لافتًا أن تجاوز المدة المحددة في التعليمات مصحوبًا بعواقب سلبية قد تشمل حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية والجهاز البولي.

أضرار الإفراط في تناول الأدوية المهدئة:

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، يشير الطبيب إلى ان الاستخدام المتكرر لهذه المجموعة من الأدوية ببطانة المعدة يسبب التهابًا مزمنًا ويزيد من خطر الإصابة بالقرحة وبنزيف في الجهاز الهضمي، كما تؤثر في وظيفة الأوعية الدموية وتزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والنوبات القلبية، والجلطة الدماغية والتخثر.

أضرار الأدوية المهدئة

وشدد الطبيب على أن الاستخدام الطويل الأمد للعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات قد يعطل وظائف الكبد والكلى، لذلك توصف بحذر لمرضى القصور الكلوي والكبدي، بالإضافة إلى المضاعفات، التي قد يؤدي الاستخدام الطويل الأمد للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات إلى نشوء مقاومة لدى الجسم.

ومع مرور الوقت، تصبح جرعة الدواء التي كانت تسكن الألم بفعالية غير كافية، ولكن كقاعدة عامة العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، لا تسبب الإدمان، ولكن في بعض الحالات، قد تسبب الإدمان النفسي، وفي هذه الحالة، يستخدم الشخص الأدوية ليس فقط لتخفيف الألم، ولكن أيضًا للوقاية.

ونوه الطبيب أن استخدام المسكنات على المدى الطويل قد يكون في أحيان كثيرة عديم الفائدة، فمثلًا إذا كان الألم يقلق الشخص خلال فترة طويلة، فمن الضروري الخضوع للفحص والبدء في علاج الأمراض التي تسبب عدم الراحة.