إيمان العاصي تثير الجدل بتاتو وفستان شفاف .. أنوثة طاغية (شاهد)

شاركت الفنانة إيمان العاصي الجمهور بمجموعة صور من أحدث جلسة توصير خضعت لها، اعتمدت خلالها إطلالة جريئة ولافتة أبرزت أنوثتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

إيمان العاصي تتألق بلوك مثير يخطف أنظار الجمهور

تألقت إيمان العاصي بإطلالة أنثوية مثيرة، حيث كانت ترتدي فستان مجسم مصمم من الدانتيل الأسود الشفاف، مكشوف الأكمام وذا فتحة صدر جريئة، كشفت عن التاتو الذي اعتمدته على يدها، مما أبرز أنوثتها الطاغية وعكس قوامها الرشيق الممشوق.

إيمان العاصي

إيمان العاصي

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت إيمان العاصي تصفيفة شعر بسيطة، حيث تركت خصلاته الذهبية المموجة تنسدل بإنسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجًا ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاه باللون النود ، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

إيمان العاصي

إيمان العاصي

آخر أعمال إيمان العاصي

وكانت آخر أعمال إيمان العاصي دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي خاضت به الموسم الدرامي لشهر رمضان الماضي 2023، وشاركها البطولة النجوم محمد رمضان، وهالة صدقي، ومنة فضالي، ومي كساب، وزينة، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات تلعب أدوارهن النجمات (مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي)، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل.

إيمان العاصي ومحمد رمضان من مسلسل جعفر العمدة

ويقابل "جعفر" خلال مشواره "عايدة" التي تجسدها الفنانة زينة، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش مأساة تستمر سنوات عدة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.