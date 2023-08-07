أوكرانيا تستبعد التفاوض مع روسيا في الوقت الحالي

اعتبر مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، "ميخائيل بودولياك"، أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون "انتصارًا لروسيا"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الاثنين.

وقال بودولياك في تغريدة على "تويتر"، إن "أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا، مع الحفاظ على الوضع الراهن، سيعني أمرا واحدا فقط، وهو انتصار روسيا واقعيا".

وأضاف أن "هذا سيكون هزيمة كبيرة للعالم الغربي، ونهاية النظام الأمني العالمي القائم".

عملية تفاوضية

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك أي عملية تفاوضية في ظل الوضع الراهن"، مضيفا أن "الوضع الراهن يجب تغييره في ميدان القتال".

وتابع أن ذلك يعني الحاجة إلى "المزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات".

من ناحية أخرى، أعلنت الأرصاد الجوية الروسية أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أقاليم جنوبي روسيا إلى 43 درجة مئوية وفي موسكو إلى 34 درجة.

وأكد الخبراء أن روسيا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم حيث ستصل إلى 37 درجة مئوية في مقاطعات بيلغورود وكورسك وأوريول وريازان وتامبوف.

وأضافت أن درجات الحرارة ستقترب من 40-43 درجة مئوية في أقاليم كراسنودار وروستوف وستافروبول ومقاطعتي أستراخان وفولغوغراد في جنوب روسيا.

وأشارت إلى أن ردجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض الثلاثاء وبحلول يوم السبت ستكون درجة الحرارة بين 17 و22 مئوية درجة.