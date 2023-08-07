أهم البنوك في المملكة العربية السعودية.. الراجحي يتصدر القائمة يليه الأهلي السعودي بحسب فوربس

توجت البنوك السعودية بالصدارة في القائمة السنوية لأفضل 50 بنكًا في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023، حيث تم اختيار 10 بنوك محلية ضمن هذه القائمة، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لهذه البنوك 223.5 مليار دولار.

يقدم لكم موقع اعرف للمحتوى العربي هذا المقال بالتعاون مع بوابة الوفد العريقة، وذلك نظرا لأهمية عرض بنوك المملكة العربية السعودية المتنوعة وما يتميز به كل بنك منها وما يقدمه من خدمات لعملائه.

احتل مصرف الراجحي السعودي المرتبة الأولى بقيمة سوقية تتجاوز 75 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي بقيمة 56.4 مليار دولار.

أشارت مجلة "فوربس" الأمريكية إلى أن البنوك السعودية والخليجية محصنة ضد الاضطرابات المالية، في حين تعاني البنوك العالمية من اضطرابات مالية نتيجة انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي.

تضم قائمة هذا العام أكبر 50 بنكًا في 10 أسواق مختلفة عبر المنطقة، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 548.1 مليار دولار، استنادًا إلى إغلاقات الأسواق في 28 فبراير 2023.

تتصدر البنوك الخليجية هذه القائمة بإجمالي 41 بنكًا، ممثلة حوالي 82% من القائمة، فيما تعتبر السعودية والإمارات هما الأكثر تمثيلاً بواقع 10 بنوك لكل منهما.

إليك: أهم البنوك في المملكة العربية السعودية

تتنوع البنوك في المملكة العربية السعودية بشكل رائع، فهي تضم حوالي 30 بنكًا يتميز كل منها بخصائصه الفريدة التي تجذب العملاء بكافة الأنواع. تتمثل هذه المميزات في سهولة الإجراءات المصرفية، والعروض المغرية، والمكافآت التي يُقدمها كل بنك لجذب أكبر عدد من العملاء. وفيما يلي، سأذكر ترتيب أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية لعام 2023:

مصرف الراجحي

في عام 2023، يبرز بنك المصرف الراجحي بين أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، ويتميز بمكانته كواحد من أكبر الشركات المالية داخل البلاد. تأسس بنك الراجحي في عام 1987 وأصبح شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية في عام 1988.

يتميز بنك الراجحي بأنه بنك إسلامي يمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 570 فرعًا، منها 152 فرعًا مخصصة للتعاملات النسائية فقط، وأكثر من 4,794 جهاز صرف آلي في جميع مناطق المملكة. هذا يهدف إلى تقديم خدمة مميزة لأكبر عدد من العملاء في مختلف أنحاء المملكة.

تقدم بنك الراجحي مجموعة متنوعة من الخدمات للأفراد والشركات، ويسعى لتلبية احتياجات العملاء بفضل خدماته الشخصية التي تشمل فتح حسابات شخصية مختلفة، وتمويل شخصي ملائم وتمويل السيارات، بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمان متنوعة.

من ناحية أخرى، يقدم بنك الراجحي خدمات مالية للشركات، مثل التمويل التجاري وإدارة النقد، وكذلك خدمات خزينة تساعد في إدارة الأموال الفائضة لتلبية احتياجات السوق المالي يومياً.

تستمد قوة بنك الراجحي من توجهه الإسلامي واحترافيته العالية في تقديم الخدمات المصرفية، وهو ما يجعله يحتل مكانة مرموقة بين أفضل البنوك في السعودية لعام 2023.

أهم الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي للعملاء

مصرف الراجحي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المهمة والمميزة لعملائه في المملكة العربية السعودية. من بين أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي:

الحسابات الشخصية: يتيح المصرف فتح حسابات شخصية متنوعة، مثل الحساب الجاري وحساب الراتب وحساب التميز، لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. التمويل الشخصي: يقدم بنك الراجحي خدمات التمويل الشخصي وقروضًا مالية ملائمة ومرنة وفقًا للشروط الشرعية الإسلامية. تمويل السيارات: يتيح المصرف خيار تمويل السيارات بدون دفعة أولى وبشروط مرنة للعملاء. بطاقات الائتمان: يمكن للعملاء الحصول على بطاقات ائتمان متنوعة بمميزات مختلفة، مثل بطاقات الفيزا مسبقة الدفع والكلاسيكية والذهبية والبلاتينية. خدمات التحويلات الدولية: يقدم المصرف خدمات التحويلات الدولية بطرق آمنة وموثوقة. الاستثمار والتأمين: يقدم بنك الراجحي خدمات الاستثمار والتأمين بما يتناسب مع احتياجات العملاء. خدمات الأعمال والشركات: يوفر المصرف خدمات مصرفية متخصصة للشركات والأعمال، مثل تمويل التجارة والاستثمار وخدمات إدارة النقد. خدمات الخزينة: يقدم بنك الراجحي خدمات خزينة متقدمة تساعد الشركات على إدارة الأموال الفائضة بكفاءة وفعالية. الخدمات الإلكترونية: يتيح المصرف الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيق المصرفي لتسهيل عمليات الحوالات وإدارة الحسابات. نظام نقاط الراجحي: وهو نظام مكافآت يقدمه البنك.. ويمكنك معرفة كم تساوي نقاط الراجحي بالرجوع إلى المصادر.

تتميز هذه الخدمات بالتوافر والمرونة والمصداقية، مما يجعل مصرف الراجحي من الخيارات المفضلة للعديد من العملاء في المملكة العربية السعودية.

خدمات مصرف الراجحي لمنتجات الشركات

مصرف الراجحي يتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المخصصة لمنتجات الشركات. ومن بين هذه الخدمات الفريدة والحصرية التي يقدمها:

البيع بالآجل: يُقدم بنك الراجحي تسهيلات للشركات من خلال عمليات البيع بالآجل. يتم ذلك عن طريق بيع المنتجات والسلع إلى الشركة العميلة وتعيين البنك وكيلاً لبيع هذه المنتجات في الأسواق. بعد ذلك، يتم وضع أرباح بيع هذه المنتجات والسلع داخل حساب الشركة العميلة. المرابحة: يتيح بنك الراجحي القيام بعمليات المرابحة، حيث يقوم بشراء بعض المنتجات والسلع بمبلغ معين من المال، وبعد ذلك يتم بيع هذه المنتجات والسلع للشركة العميلة بمبلغ مالي مؤجل. المشاركة: يشارك بنك الراجحي مع الشركات في شراء منتجات وسلع معينة عندما يكون الدعم المالي من الشركة العميلة غير كافٍ. عند وصول المنتجات والسلع، يتم اختيار أحد الخيارات الثلاثة: إما أن يتم بيع حصة البنك للشركة العميلة، أو بيع حصة الشركة العميلة للبنك، أو بيع الحصتين في الأسواق. التمويل والاستثمار في المشروعات: يقدم بنك الراجحي خدمات التمويل والاستثمار للمشروعات المختلفة، مثل المشروعات العقارية وبناء المصانع، بناءً على المواصفات والشروط التي يحددها العميل. عند انتهاء المشروع، يتم تسليمه إلى الشركة العميلة مقابل الدفع المؤجل.

تعد هذه الخدمات المصرفية المتخصصة والمبتكرة هي ما يميز مصرف الراجحي وتجعله خيارًا مثاليًا للشركات التي تبحث عن حلول مالية مرنة وموثوقة لتلبية احتياجاتها وتحقيق أهدافها.

البنك الأهلي السعودي

البنك الأهلي التجاري السعودي يتمتع بخصائص فريدة وحصرية تجعله يبرز كأفضل البنوك في السعودية لعام 2023. يُعتبر البنك من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، ويمثل قوة مالية بارزة داخل المنطقة. تم تأسيس البنك الأهلي السعودي عام 1953م وهو نتيجة اندماج بين بنك الأهلي التجاري وشركة سامبا المالية.

نبذة مختصرة عن تاريخ البنك الأهلي السعودي

البنك الأهلي السعودي هو رمز للتاريخ والتميز في قطاع البنوك السعودية، ويتصدر مكانة بارزة كأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة. يعتبر البنك الأهلي السعودي أول بنك سعودي ينشأ، حيث بدأ نشاطه بموجب الأمر الملكي السامي في 20 من ربيع الثاني 1373هـ الموافق 26 ديسمبر 1953م، عبر اندماج "شركة صالح وعبد العزيز كعكي" و"شركة سالم بن محفوظ" ليصبح أول بنك سعودي مسجل قانونيًا.

منذ تأسيسه وحتى الآن، حافظ البنك الأهلي السعودي على دوره القيادي واستمر في النهوض بقطاع الخدمات المصرفية بالمملكة، حيث كان البنك الأول الذي أطلق صندوق استثماري في المملكة العربية السعودية في عام 1979م. ومن هنا بدأت سلسلة من الأعمال الريادية التي تضمنت تطوير مجموعة من الخدمات المصرفية والتمويلية المتميزة.

يفرض البنك الأهلي السعودي نفسه كقائد في تبني الابتكار والتقنيات المتطورة في القطاع المصرفي، وقدم العديد من الابتكارات الجديدة والخدمات المبتكرة في مجال التمويل العقاري وتمويل السيارات، وكان أول بنك يُصدر البطاقات الائتمانية ويقدم خدمات الصراف الآلي.

واستمر البنك الأهلي السعودي في تقديم الدعم والمساندة للمجتمع، حيث أنه أول بنك يُنشئ فروعًا مخصصة للسيدات. ولأنه يؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية، فقد قام بتنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية التي تشمل فرص العمل والدعم والتسهيلات الخيرية.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البنك الأهلي السعودي تاريخًا حافلاً من النجاح والتطوير المستمر، حيث انتقل في عام 1997م إلى شركة مساهمة، وفي عام 1999م دخلت الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة مساهمةً بأغلبية ملكية البنك.

وبفضل التمويل المالي القوي والرؤية الاستراتيجية، حقق البنك الأهلي السعودي نجاحًا مستمرًا وأصبح أكبر بنك في العالم العربي برأسمال يبلغ 30 مليار ريال، ويتمتع بنسبة ملكية كبيرة في شركة الأهلي المالية وبنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي.

مميزات البنك الأهلي السعودي

ويتميز البنك الأهلي بعدة جوانب فريدة تجعله يتربع على عرش أفضل البنوك في السعودية، وتتمثل تلك الجوانب فيما يلي:

دور استراتيجي: يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، ويساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق الطموحات المستقبلية للمشروعات. قوة مالية: يتمتع بقوة مالية تمويلية ضخمة، مما يجعله يبرز كأحد أفضل البنوك والمؤسسات المالية في المملكة. الابتكار والتكنولوجيا: يتبنى أحدث التقنيات والابتكارات المتطورة ويوفر حلولًا رقمية متميزة للعملاء. الاستدامة الاجتماعية: يولي اهتمامًا كبيرًا للمسؤولية الاجتماعية ويساهم في دعم العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية في المجتمع السعودي. التواجد العالمي: ينتشر في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وتركيا، مما يمنحه قوة وتأثير دولي. التنوع والشمولية: يقدم أكبر قاعدة من المنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. التمويل والاستثمار: يتمتع بسيولة كبيرة ويقدم خدمات مصرفية ووساطة واستثمارية متنوعة وشاملة. الاستقرار والثقة: يعد شريكًا موثوقًا للعديد من الصفقات والمشروعات الكبيرة داخل المملكة.

تتوجه الأنظار نحو البنك الأهلي التجاري السعودي بفضل تلك المميزات الفريدة والحصرية التي تجعله خيارًا محببًا للعملاء والمستثمرين على حد سواء.

بنك الرياض السعودي

بنك الرياض السعودي يتربع عرش الابتكار والتفرد في قطاع البنوك داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. انطلق في مشواره الريادي عام 1957م، ويبلغ رأس ماله حوالي 30 مليار ريال سعودي. يتميز بنك الرياض بمجموعة من الخصائص الفريدة والخدمات المتميزة التي تجعله يحتل موقع الريادة بين أفضل البنوك في السعودية عام 2023، وهذه بعضها:

يقدم البنك الرياض العديد من الخدمات المتكاملة والمنتجات المصرفية وفقًا للشريعة الإسلامية التقليدية لكافة عملائه، بما في ذلك المواطنين والشركات والمؤسسات المالية المختلفة.

يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية تلعب دورًا هامًا في مجالات التمويل والدعم المالي، مما يعزز مكانته كمؤسسة مالية بارزة.

يشارك في تقديم خدمات الدعم المالي المشترك في قطاعات عديدة منها صناعات النفط والبتروكيماويات والغاز، ويساهم في مشروعات البنية التحتية داخل المملكة العربية السعودية.

يفخر البنك بنسبة مواطنة تصل إلى حوالي 94%، وهي النسبة الأعلى بين المؤسسات المالية العاملة في السوق السعودي، حيث يضم أكثر من 5900 موظف وموظفة.

يقوم بنك الرياض بتقديم الخدمات المتنوعة للعملاء من خلال شبكة واسعة من الفروع التي تصل إلى حوالي 308 فرع منفصل، وأكثر من 2542 جهاز صرف آلي، ونحو 53580 جهاز نقاط البيع، بالإضافة إلى قاعدة عملاء كبيرة بين البنوك السعودية.

يوفر بنك الرياض خدماته واحتياجات عملائه المالية خارج المملكة العربية السعودية، حيث يمتلك فروعًا في لندن وفي ولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مكتب تمثيلي في بلاد سنغافورة لتلبية مصالح العملاء عالميًا.

يهتم بنك الرياض بتسهيل حياة عملائه من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة والتطبيقات الذكية للأفراد والشركات، ويسعى لتطوير هذه الخدمات بشكل مستمر لتيسير العمليات المالية في أي وقت ومكان، ويمكنك دائما الاتصال بخدمة عملاء بنك الرياض في أي وقت.

البنك السعودي الفرنسي

البنك السعودي الفرنسي يمثل إحدى لآلئ القطاع المصرفي في السعودية عام 2023. تأسس في 4 يونيو 1977م على شكل شركة مساهمة مالية سعودية، ويتخذ مقره الرئيسي في مدينة الرياض.

يتبنى البنك السعودي الفرنسي شراكة استراتيجية مع كريدي أجريكول، وهو بنك تمويل واستثمار بارز. يمتلك البنك السعودي الفرنسي حصة تبلغ حوالي 14.91% من رأس مال كريدي أجريكول، ما يجعله أحد أعضاء مجموعة كريدي أجريكول المهمين والمتميزين.

كريدي أجريكول يعد أول بنك تمويل واستثمار تأسس في فرنسا، وأصبح من بين البنوك السبعة الرائدة عالميًا في منطقة اليورو من حيث حجم حقوق المساهمين.

ينشط البنك السعودي الفرنسي في المملكة بفروعه وإداراته الإقليمية المنتشرة في (جدة والرياض والخبر). وفقًا لإحصائيات عام 2018، يمتلك حوالي 83 فرعًا، بالإضافة إلى 18 فرعًا للتعاملات النسائية فقط. يتوفر حوالي 556 جهاز صرف آلي، وتتجاوز نقاط البيع عددها 18025 في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

مميزات البنك السعودي الفرنسي

تتمثل مميزات البنك السعودي الفرنسي في الآتي:

يقدم العديد من صناديق الأمانات لراحة العملاء.

يمكن للعملاء الحصول على دفتر شيكات شخصي.

يوفر أكثر من بطاقة يمكن استخدامها في أكثر من جهاز صرف آلي، وفي الدفعات التجارية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

يصدر كشوف حساب دورية شهرية باللغتين العربية والإنجليزية لتتبع كافة حركات الحساب.

ييسر البنك الخدمات المصرفية الإلكترونية كتحويل الأموال المحلية والدولية وتنفيذ المعاملات البنكية.

يقدم البنك خدمات الأوامر المستديمة.

يقدم خصمًا يصل إلى 50% على رسوم التعاملات والخدمات البنكية كالتحويلات وصناديق الأمانات ودفاتر الشيكات.

يقدم البنك السعودي الفرنسي البطاقات الائتمانية بدون دفع رسوم إدارية، مضافًا إلى تفوقه في تلبية احتياجات العملاء.

جوائز البنك السعودي الفرنسي تجعله يلمع ببريق استثنائي:

في عام 2015م، حصل على جائزة أفضل بنك داخل المملكة العربية السعودية.

في عام 2016م، حاز على جوائز متنوعة واستثنائية، ومن بينها جائزة أفضل بنك لحسابات الشركات، وأفضل بنك للخدمات المصرفية الإلكترونية، وأفضل بنك يقدم خدمات عملاء الشركات، إضافة إلى جائزة الأفضل في تطوير خدمات الأفراد.

في عام 2017م، استمر البنك في تحقيق الإنجازات والتميز، حيث نال جوائز رائعة مثل أفضل فروع للسيدات، وأفضل مبيعات تساعد في حلول التجارة والتمويل، وأفضل بنك في إدارة الثروات، وأفضل إدارة للشؤون الوظيفية والمواهب، وأفضل بنك لفتح حسابات الشركات، إلى جانب تكريمه كأفضل بنك يقدم منتج جديد.

بنك ساب السعودي البريطاني يتألق بتميّزه في 2023:

تأسس بنك ساب السعودي عام 1978م كشركة مساهمة مالية سعودية، واحتل مكاناً بين أفضل المصارف المالية في المملكة العربية السعودية حيث تصدّر ترتيب أفضل البنوك في السعودية لعام 2023.

يمثل بنك ساب السعودي جزءاً من مجموعة "أتش أس بي سي العالمية" داخل المملكة، حيث يمتلك نسبة حوالي 40% من المجموعة، بينما يتمتع المستثمرون السعوديون بنسبة حوالي 60%، وهو المسؤول عن إدارة الأنشطة المالية والمصرفية البريطانية في منطقة الشرق الأوسط.

في عام 2019م، تم دمج بنك ساب البريطاني السعودي وبنك الأول بشكل قانوني ورسمي ليعملوا معاً تحت كيان واحد، وقد تم الاندماج التاريخي بين البنكين في عام 2014م، حيث دمجت جميع الخدمات والمنتجات لجميع عملاء البنكين معًا.

يحوي بنك ساب السعودي حوالي 99 فرعاً، منها 18 فرعاً مخصصة للتعامل مع العمليات النسائية فقط، ويحقق نسبة مواطنة سعودية تبلغ حوالي 89.9% بفضل عدد موظفيه البالغ نحو 3314 موظف وموظفة.

خدمات ومميزات بنك ساب السعودي البريطاني تجعله متميزًا بين البنوك السعودية:

يتميز بنك ساب بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية لعملائه، ما يُسهِّل تنفيذ العمليات المصرفية اليومية والتجارية، بما في ذلك الخدمات الشخصية والتجارية وخدمات الشركات والاستثمار والخدمات الخزينة والخدمات الإلكترونية وخدمات الهاتف والإنترنت.

تُستخدم بطاقات فيزا وماستركارد التابعة لبنك ساب بنجاح في حوالي 18 مليون مؤسسة مالية وتجارية داخل المملكة السعودية وخارجها، مما يجعلها وسيلة دفع موثوقة ومعترف بها عالميًا.

يوفر بنك ساب حوالي 350,000 جهاز صراف آلي لإجراء العمليات المصرفية الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة السعودية وخارجها، ما يسهل على العملاء الحصول على أموالهم بكل سهولة ويسر.

يقدم بنك ساب خدمات التعامل المصرفي عن طريق الهاتف والإنترنت بشكل آمن ومريح لجميع العملاء والأفراد والشركات، ما يتيح لهم إدارة حساباتهم وإجراء المعاملات بكل سلاسة.

نال بنك ساب العديد من الجوائز والشهادات التقديرية المختلفة، مما يؤكد مكانته كأحد أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، ويؤكد تفوقه في تقديم خدمات مميزة وموثوقة لعملائه.

وبهذا عزيزي القارئ نصل للختام بعد أن تعرفنا على أهم البنوك في المملكة العربية السعودية.. الراجحي يتصدر القائمة يليه الأهلي السعودي بحسب فوربس، بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل.