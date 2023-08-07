ضجة في مصر بعد طرد عارضة أزياء اسرائيلية من فندق شهير|تعليق المنشآت الفندقية

أثار فندق شهير بالقاهرة ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة بعد طرده عارضة الأزياء الإسرائيلية شاي زانكو، بعد إكتشاف جنسيتها، الأمر الذي تفاعل معه عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مشيدين بتصرف الإدارة.

تفاصيل طرد فندق مصري لعارضة أزياء اسرائيلية

وحسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أجبرت إدارة الفندق الإسرائيلية شاي زانكو على مالمغادرة فور اكتشاف جنسيتها، حيث كانت ترافق مغني الراب العالمي ترافيس سكوت الذي كان سيحيي حفلا موسيقيًا بسفح الأهرامات في مصر بعد دعوته لها، قبل أن يتم إلغاء الحفل لاحقًا.

عارضة الأزياء الإسرائيلية شاي زانكو

وأضافت الصحيفة، اكتشف الفندق بعد يوم من وصول شاي زانكو، أنها إسرائيلية الجنسية، فاستغل العاملون فرصة عدم تواجدها مع الأمريكي ترافيس سكوت وطلبوا منها المغادرة عى الفور، مما أثار غضبها، وجعلها تشعر بالإهانة، وغادرت الفندق مباشرًة إلى المطار، واكتشفت حينها أن الرحلة الوحيدة هناك كانت متجهة إلى باريس، بحسب تصريحاتها.

عارضة الأزياء الإسرائيلية شاي زانكو

رواد مواقع التواصل عن طرد عارضة أزياء اسرائيلية من فندق مصري: أكبر ضربة لمصر في سياحتها

أعرب رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن فخرهم بتصرف إدارة الفندق، واصفين الأمر بأنه يعبر عن الوطنية التي يتحلى بها المصريون واتفاقهم على كرة الشعب الإسرائيلي، في حين انتقد البعض الآخر ما حدث مشيرين أنه تصرف مهين يهدد السياحة في مصر.

عارضة الأزياء الإسرائيلية شاي زانكو

تعليقات رواد مواقع التواصل على طرد عارضة أزياء اسرائيلية من فندق مصري

تعليقات رواد مواقع التواصل على طرد عارضة أزياء اسرائيلية من فندق مصري

تعليقات رواد مواقع التواصل على طرد عارضة أزياء اسرائيلية من فندق مصري

تعليقات رواد مواقع التواصل على طرد عارضة أزياء اسرائيلية من فندق مصري

تعليقات غرفة المنشآت الفندقية على طرد عارضة أزياء اسرائيلية من فندق مصري

في الوقت نفسه، صرح مصدر مسؤول بغرفة المنشآت الفندقية بأنه تم التحقيق في الأمر، وتبين أن الفندق غير مرخص سياحيًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وفقًا لقانون المنشآت الفندقية، مشيرًا إلى أنه لا توجد قرارات من وزارة السياحة بمنع أي جنسية من دخول الفنادق، وسيتم توقيع أقصى العقوبة على إدارة الفندق.

عارضة الأزياء الإسرائيلية شاي زانكو

إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

وكانت الشركة المنظمة لحفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، قد أعلنت إلغاء الحفل، الذي كان مقررًا إقامته بـ سفح الأهرامات يوم 30 يوليو الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي التذاكر، وجاء ذلك بعد حالة الجدل التي أحدثها رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين عبروا عن رفضهم تواجده بسبب الكوارث وحالات الوفاة التي تحدث في حفلاته، في حين اتهمه البعض بالماسونية وممارسة الطقوس الشيطانية.

ترافيس سكوت

وحرص ترافيس سكوت على أن يدافع عن نفسه وديانته، نافيًا انتمائه للماسونية أو عبادة الشيطان، كما وجه رسالة خاصة إلى المصريين ودعاهم إلى عدم تصديق الشائعات المتداولة بشأن حفله، حيث قال: "ليست لدي أي طقوس غريبة غير لائقة، إنما هي مجرد احتفالات أقدمها برفقة جمهوري"، مُضيفًا: "أنا من ولاية هيوستن، وهي لها عادات وتقاليد في احترام فكرة الأسرة، وأنا من أسرة متدينة، وتواظب على حضور الصلوات في الكنيسة".