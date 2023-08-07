الصحفيين: استراتيجية جديدة لعمل لجنة المعاشات بآليات غير مسبوقة

عقدت لجنة المعاشات اجتماعها، مساء الأحد، لمناقشة استراتيجية عمل اللجنة، خلال الفترة المقبلة، وأجندة أولوياتها، والاستماع لمقترحات أعضائها ووضع خطط زمنية لبدء فعالياتها.

لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين



وعرض أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة استراتيجية العمل المقترحة التي أعدها لمناقشة اللجنة في تفاصيلها وآليات تنفيذها، ووضع الجدول الزمني للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، متضمنة عدة محاور تشمل حقوق أعضاء المعاشات، واستحداث سلسلة من الفعاليات الدورية والخدمات التي تُلبي احتياجات شيوخ المهنة وروادها، وتستثمر ثرواتهم المعرفية، بنقل خبراتهم لجيل الشباب.



وذلك بحضور الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومن أعضاء اللجنة الأساتذة: عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، ووجيه الصقار مدير تحرير الأهرام، ومحمد العبادي نائب رئيس تحرير الجمهورية، وعلاء الدين الساوي، رئيس تحرير الأمة الأسبق، ومن الزملاء الشباب أحمد الجيوشي وحسام راضي، ومحمد فهيم، ولحق بالاجتماع محمود الشيخ عضو مجلس إدارة رابطة الرواد، وسعيد جمال الدين رئيس تحرير بوابة المحروسة.

وتضمنت الاستراتيجية التي اقترحها عبدالمجيد :

أولًا: الحقوق

١- الحق في زيادة المعاش بنسبة مساوية لبدل التكنولوجيا والتدريب، تمهيدًا لمساواة كاملة في الزيادة، وذلك من خلال دراسة لتنمية موارد صندوق المعاشات أعدها رئيس اللجنة لعرضها على مجلس النقابة، إلى جانب دعم وزارة المالية.

وقد أشار النقيب خلال الاجتماع إلى أن دعم وزارة المالية سيصل- بإذن الله خلال أيام- ليناقش المجلس قيمة الزيادة بما لا يقل عن 500 جنيه.

٢- الحق في منح الزملاء في جدولي المعاشات حق التصويت في الانتخابات، التي سبق التقدم بتصور كامل لها، وهو ما يتطلب تعديلًا تشريعيًا لمواد محددة لا خلاف عليها.

٣- مواصلة العمل على تنفيذ مقترح عيادة التأمين الصحي وتوفير الدواء وتوسعة قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي لتخفيف أعباء الزملاء، لحين تنفيذ أي مشروعات أخرى أوسع وأشمل.

المحور الثاني في الاستراتيجية، تمثل في الفعاليات الخدمية

أ- الهدف:

يستهدف هذا المحور في الاستراتيجية، تكريم الزملاء شيوخ المهنة، من خلال تنظيم فعاليات مُبتكرة ومُستدامة، وخدمات تمتد إلى رواد المهنة والمقبلين على سن المعاش وأسرهم.

ب- آليات التنفيذ:

١- تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي شهري للأساتذة شيوخ المهنة مواليد الشهر، بداية من سن 55 سنة في جداول النقابة، ومنحهم شهادات تقدير، على أن يكون تقليدًا شهريًا دائمًا تنظمه اللجنة.

٢- تنظيم معرض دوري لأهم الأعمال والخبطات الصحفية والمقالات والرسومات والصور الصحفية لرواد المهنة.

٣- تشكيل لجنة التواصل الإنساني، لدعم ومتابعة شيوخ المهنة بشكل عام ومن هم بدون عائل بشكل خاص.

٤- العمل على التواصل مع دور مسنين مشهود لها بالكفاءة لتوفير استضافة لمن هم بلا عائل من شيوخ المهنة، وسيطرح رئيس اللجنة مقترحه على مجلس النقابة لتطوير الخدمة بإنشاء دار "الوفاء" لخدمة الصحفيين وأسرهم كتطوير لاحق للخدمة.

٥- تم التواصل أثناء انعقاد الاجتماع، بناءً على اقتراح الأستاذ عبدالله حسن مع عدد من الأطباء، لتقديم خدمة الكشف المنزلي منخفض التكلفة على الزملاء الذين لا يستطيعون الذهاب لعيادات الأطباء، وهي خدمة غير متوافرة في تعاقدات النقابة.

وقال عبدالمجيد:المحور الثالث في الاستراتيجية: الاستفادة من خبرات شيوخ المهنة، ويستهدف ذلك،

خلق تواصل بين الأجيال يُسهم في نقل خبرات أساتذة المهنة، وقيم وأخلاقيات العمل الصحفي إلى الأجيال التالية من الشباب، خاصة في ظل ضعف المدارس الصحفية لأسباب عديدة ومعقدة.

ومن ثم الاستفادة من كنز خبرة شيوخ المهنة، وفي الوقت ذاته خلق قيمة مُضافة في معارف وخبرات جيل الشباب، وإدارة نقاشات بناءة تُسهم في الارتقاء بالمهنة وأخلاقياتها، وترسخ ثوابتها.

وطرح عبدالمجيد آليات التنفيذ من خلال:

١- تدشين صالون تواصل الأجيال يعقد فعالياته بشكل منتظم على أن يخصص كل فعالية لفن من فنون العمل الصحفي، ينقل خلاله أساتذة الفن الصحفي خبراتهم للشباب المهتمين بذات التخصص.

وعقب عرض رئيس اللجنة الاستراتيجية وترحيب أعضاء اللجنة، جرى النقاش حول الخطة الزمنية لبدء التنفيذ، وخلص المجتمعون إلى الخطوات التنظيمية التالية:

١- عقد الاجتماع الدوري للجنة المعاشات الأربعاء الأول من كل شهر، بحيث يكون موعدًا ثابتًا معلومًا لجميع الأعضاء، وأن يكون السابعة مساءً بشكل مؤقت، مع درجات الحرارة المرتفعة.

٢- يعقد صالون تواصل الأجيال الأربعاء الثالث من كل شهر.

- يبدأ الصالون الأربعاء 16 أغسطس الجاري، بفعالية يتواصل خلالها شيوخ التصوير في مصر مع الشباب، حول قضية أخلاقيات الصورة الصحفية، وذلك بمناسبة تزايد أزمات تصوير الجنازات، سعيًا للخروج بتوصيات مهنية في هذا الشأن تكفل حرية العمل واحترام الحياة الشخصية لأسر المشاهير.

٣- ينظم حفل عيد الميلاد الجماعي 15 من كل شهر، ويكون الحفل الأول الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، واستثناءً يضم مواليد شهري يوليو وأغسطس.

وسأل عبدالمجيد الله أن يوفقه واعضاء اللجنة في خدمة الأساتذة والزملاء والمهنة.