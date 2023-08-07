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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بدمنهور

أوبرا دمنهور
أوبرا دمنهور

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة دمنهور، والتى تقام فى الفترة من الجمعة 11 حتى الاثنين 14 أغسطس بالساحة الخارجية لمسرح اوبرا دمنهور .

وقال الدكتور خالد داغر إن المهرجان يتى ضمن فعاليات البرنامج الصيفى للآوبرا والهادف الى استثمار هذه الفترة فى تقديم مواد فنية جادة ومتنوعة بمختلف محافظات مصر.

وأضاف أنه تقرر طرح تذاكر العروض بأسعار رمزية ومخفضة لجذب اكبر عدد من الجمهور سعيا لتنفيذ خطط الارتقاء بالذوق الفنى وتنمية وتطوير الوعى ، وآشار ان الليلة الاولى تشهد حفلا لفريق على مر الأجيال ويتضمن نخبة مختارة من مؤلفات واعمال نجوم زمن الفن الجميل .

 

 وأشار أن ترتيب الفعاليات على التوالي يشمل حفلات لكل من فريق كورال كيان بقيادة المايسترو احمد الريانى ، فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية والمنشد احمد العمرى وفرقته .

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