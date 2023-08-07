"الوقت يعدي" .. جديد نسمة محجوب على يوتيوب

طرحت الفنانة نسمة محجوب، أغنية جديدة بعنوان "الوقت يعدى" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب” ومنصات الإستماع الشهيرة .

أغنية “الوقت يعدي” من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج إبراهيم عزت، وتقول كلماتها:" وتقول كلماتها:" عاجباني اللمة .. وخصوصا لما

تجمعنا صورة فـ مكان حبيناه

ونلاقي روحنا .. لو حد غنى

من غير ما نفكر بنغني معاه

ولا تحلى غير بيك .. ده الكل مستنيك

ولا تحلى غير بيك .. اوعى تسيبها تعديك

و الوقت يعدى و يعدى .. عدى عدى عدى

ولا نحس بيه

عاجباني الدنيا .. لما تيجي ف ثانية

تجمع ما بين اهل واصحاب وناس

طول ما الحبايب .. مافيهمش غايب

لازم هنفرح هنفرح خلاص

ولا تحلى غير بيك .. ده الكل مستنيك

ولا تحلى غير بيك .. اوعى تسيبها تعديك

نسرق شوية وقت لينا .. من الحياة ومن السنين

ايه احلى مـ الدنيا فـ عينينا .. لو نكون متجمعين

و الوقت يعدى و يعدى .. عدى عدى عدى

ماتيالا نغنى و نغنى .. غنى غنى غنى

فالوقت يعدى و يعدى .. عدى عدى عدى ولا نحس بيه ".

يذكر أن نسمة محجوب، أحيت حفلًا غنائيًا على مسرح سيد درويش ضمن حفلات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، والذي قدمت خلاله مجموعة متنوعة من الأغاني ومنها:" ميدلي جوليا بطرس، يا محروسة، فوق النخل - قدك المياس، هتقوللي ايه، حب أخوات، الحب المستحيل، حكاية شعب، ، كل شمس، اعتزلت الغرام " .