الثلاثاء.. افتتاح مقام السيدة نفيسة رضى الله عنها

يُفتتح غدًا مقام السيدة نفيسة رضى الله عنها بعد الانتهاء من التجديدات فى إطار إحلال وتجديد مساجد الأولياء التى وجه بها الرئيس السيسى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والسيد الشريف نقيب الأشراف، عبدالهادى القصبى رئيس الطرق الصوفية، ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية.

جهود ملحوظة للاهتمام بمساجد آل البيت والصالحين

وتبذل الدولة جهودا ملحوظة للاهتمام بمساجد آل البيت والصالحين، وكان مسجدا الإمام الحسين والسيدة رقية وغيرهما من السادة «آل البيت» شاهدين على هذا الاهتمام الرئاسى، بعملية تطوير شاملة لهما، وفى إطار إحياء مسار مزارات آل البيت.