أسعار كرتونة البيض بجميع أنواعه اليوم الإثنين

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض صباح اليوم الإثنين من أرض المزرعة استقرارًا ملحوظًا، وثبتت اسعار كرتونة البيض البلدي، وسجلت ثباتاً بنحو 112 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 101 جنيه.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعة، اليوم الاثنين من ارض المزرعة وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 99 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 112 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

أسعار كرتونة البيض اليوم الإثنين من أرض المزرعة

كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 99 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 101 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي

كما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 112 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

سعر البيض اليوم للمستهلك

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

أسعار السلع

ولهذا فإن بوابة الوفد الإفكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر البيض اليوم «الأبيض والأحمر والبلدي» بالمزرعة، لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.