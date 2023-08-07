انعقاد اللجنة العليا بين مصر والأردن يعكس قوة العلاقات بين البلدين

كشف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة في دروتها الـ31 التي تعقد في العاصمة الاردنية عمان، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار العلاقات القوية والوثيقة بين الدولتين سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الحكومي.

لقاءات دورية



وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك لقاءات دورية بصفة دائمة بين مصر والاردن وكذلك مصر والاردن والعراق في ضوء العلاقات المتميزة التي تشهدها تلك الدول، حيث يغلب على هذه العلاقات الطبع المؤسسي وله صفة الدوام والاستمرارية بهدف تدعيم العلاقات بين القاهرة وعمان في مختلف الجوانب.

مشروعات التعاون



وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تهتم بالتعاون مع كل الدول العربية، حيث أن هذه اللقاءات تمهد الطريق لمشروعات مشتركة للتعاون بين الجانبين في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والاستعانة بالخبرات المصرية في جوانب تنموية،والتنسيق في المجالات المختلفة ولاسيما القضايا الاقليمية، وملفات أخرى مثل الارهاب والطاقة والهجرة الغير شرعية وغيرها، لافتًا إلى أن توقيع توقيع 12 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن يعكس قوة العلاقات بين البلدين على كافة الاصعدة.

الدورة الـ31

وقد اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهد خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع عدد من الوثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.